À la découverte de Jupyter, un logiciel scientifique libre aux millions d'utilisateurs

Le logiciel Jupyter, dérivé en 2014 de iPython, a créé avec ses « carnets de notes » un standard du monde académique dans le partage des données et connaissances. Il a depuis été largement adopté par la communauté de la donnée. La conférence Open Science Days était l’occasion d’en apprendre davantage sur ses évolutions passées et à venir.

Jupyter, dont le nom découle des langages de programmation Julia, Python et R ainsi que des carnets de Galilée, est devenu un des logiciels les plus utilisés en recherche. 10 à 15 millions d'utilisateurs dans le monde, des versions customisées par des géants de la donnée comme Google, GitHub, Amazon ou IBM. En 8 ans, ce logiciel libre a conquis le monde des mégadonnées.

L'idée qui a fait son succès : permettre à n'importe quel scientifique ou développeur qui travaille sur des amoncellements (plus ou moins gros) de données d'avoir un outil efficace pour les manipuler et les présenter (par du texte ou graphiquement). Il doit aussi être accessible depuis un simple navigateur et utilisable avec n'importe quel langage de programmation.

Cet outil, d'abord créé par des chercheurs pour des chercheurs, permet de faciliter le processus de leur travail ; de la phase exploratoire jusqu'à sa présentation. Le concept vient notamment du projet IPython Notebook, créé en 2011 par les physiciens Fernando Pérez et Brian Granger.

Mais leur solution ne permettait d'utiliser qu'un seul langage : Python. En 2014, Fernando Pérez propose de faire évoluer le projet vers un logiciel qui soit « agnostique » au langage de programmation, c'est-à-dire pouvant être utilisé quel que soit le langage choisi. Le logiciel Jupyter et son interface Notebook sont nés. Et très vite la communauté scientifique l'adopte.

Une norme scientifique de facto