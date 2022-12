Le SMS fête ses 30 ans, plus de 2 000 milliards de messages envoyés en France

Depuis le premier message envoyé en 1992, le SMS est monté en puissance jusqu’à son apogée en 2016 en France. Il est depuis sur le « déclin » face aux messageries instantanées. Il conserve par contre certains avantages et reste largement utilisé, avec une moyenne de 120 SMS par mois et par abonné au début de cette année.

Le premier SMS provenant d’un téléphone mobile a été émis en 1992 via l’opérateur Vodafone. On parle d’une époque où les pagers (Tam-Tam, Tatoo et Kobby) étaient dans les poches et pendant laquelle il fallait chercher une borne pour son Bi-Bop (l’ancêtre du téléphone portable).

Il se fait ensuite discret pendant plusieurs années, avant de décoller à la fin des années 90 : « Le SMS (Short Message Service ou mini-message) a connu un très fort développement en France métropolitaine depuis la signature des accords d’interopérabilité en décembre 1999 entre les trois opérateurs mobiles Orange France, SFR et Bouygues Telecom », expliquait l’Arcep en 2005. Free Mobile est pour rappel arrivé bien après puisqu’il a obtenu la quatrième licence 3G fin 2009 avant de lancer ses offres début 2012.

Dans une note d’analyse de 2004, l’Arcep détaille les trois principales raisons du succès du SMS : « utilisation possible par tous les possesseurs de terminaux mobiles », « diffusion en corrélation avec les fournisseurs de contenu » et « grande adaptabilité à de nouveaux services ».

Des arguments que l’on pourrait sans aucun problème mettre en face des messageries instantanées de nos jours. Seule différence : les réseaux de téléphonie mobile (2G) ont laissé la place à une connexion Internet pour échanger des messages.

2000 - 2021 : bilan des SMS émis en France sur deux décennies

Depuis 2016, le régulateur des télécoms parle d’un repli des usages des SMS en France, mais de quel ordre de grandeur parle-t-on ? Nous nous sommes replongés dans les observatoires de l’Arcep pour établir la chronologie du nombre de SMS émis par les abonnés des opérateurs français entre 2000 et 2021 :