Du changement pour le Wi-Fi dans les 5 GHz

Le Wi-Fi en France peut se déployer sur trois bandes de fréquences communément appelées 2,4, 5 et 6 GHz. Les blocs disponibles sont les suivants :

2,4 GHz : 2 400 à 2 483,5 MHz (décision n° 2014-1263 de l'Arcep de 2014)

(décision n° 2014-1263 de l'Arcep de 2014) 5 GHz : 5 150 à 5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz (décision n° 2008-0568 de l'Arcep de 2008)

et (décision n° 2008-0568 de l'Arcep de 2008) 6 GHz : 5 945 à 6 425 MHz (décision n° 2021-2184 de l'Arcep de 2021)

Bandes libres ne veut pas dire qu’on peut faire n’importe quoi

Ces bandes sont dites « libres » : elles sont gratuites, ne nécessitent pas d’autorisation du régulateur, mais ne proposent pas non plus de garantie contre les brouillages. Les fréquences pour la téléphonie mobile (2G, 3G, 4G, 5G) sont par exemple soumises à licence et les opérateurs payent des milliards d’euros pour en profiter, avec la garantie de ne pas avoir de brouillage.

Ce n’est pas pour autant la jungle avec une liberté totale sur les fréquences libres. Il existe en effet certaines règles à respecter, notamment car les radars et les communications satellites sont aussi sur ces bandes. « Chaque bande libre est dédiée à certaines catégories de dispositifs, qui doivent respecter des limites de puissance et de taux d’utilisation ainsi que d’éventuelles autres restrictions. Ces règles techniques ne visent pas à exclure tout risque de brouillage, mais à le contenir dans des limites compatibles avec la coexistence de l’ensemble des utilisateurs », explique l’ARCEP.

Par exemple, pour les systèmes Wi-Fi dans la bande 2,4 GHz, la puissance d’émission maximale est de 100 mW – « à comparer aux fours à micro-ondes qui utilisent une puissance 100 000 fois [supérieure] », compare l’Agence nationale des fréquences. Revenons à nos moutons, et plus précisément aux trois bandes dans les 5 GHz.

Des travaux débutés en 2019 qui prennent officiellement vie