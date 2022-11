Observatoire des métiers : l'ANSSI cherche des leviers pour attirer vers la cybersécurité

On le sait, l’éducation fait partie des leviers essentiels d’une sensibilisation à la sécurité informatique. L’ANSSI a publié son nouvel observatoire des métiers, dans lequel elle s’est notamment penchée sur les raisons qui poussaient les étudiants et professionnels à se diriger vers la cybersécurité.

L’ANSSI, avec cette étude, dit s’intéresser « aux leviers pour attirer au mieux les jeunes et le grand public vers les métiers de la cybersécurité ». L’enquête a été réalisée en partenariat avec la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) du ministère du Travail et l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes).

Le questionnaire a été remis essentiellement aux écoles d’ingénieurs, universités et organismes de formation. Les réponses sont donc venues pour la plupart de l’enseignement supérieur. Cette surreprésentation ne surprend pas l’ANSSI, d’une part par la distribution de l’enquête, et d’autre part parce que « ce niveau de formation correspond bien aux cibles de recrutement du secteur de la cybersécurité ».

Plus de 3 500 réponses, une grande majorité d’hommes

La statistique n’étonne pas, mais reste un problème : la population dans ces formations reste essentiellement masculine. On ne compte ainsi, selon l’ANSSI, que 14 % de femmes dans les cursus en cybersécurité, 18 % dans les cursus informatiques, et 44 % dans d’autres cursus, parmi les personnes ayant répondu.