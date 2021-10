Professionnels de la cybersécurité : 63 % sont stressés, mais 89 % satisfaits

45% des professionnels de la cybersécurité ont moins de 5 ans d’ancienneté, 50 % perçoivent entre 35 000 € et 64 999 € brut par an, et 89% sont satisfaits de l’exercice de leur métier, d'après une enquête de l'ANSSI rendue publique à l'occasion du lancement de son Observatoire des métiers de la cybersécurité.

L'ANSSI continue de documenter la montée en puissance des métiers de la cybersécurité. En 2020, elle avait en effet publié une version actualisée de son Panorama des métiers de la cybersécurité, censé « guider les entreprises dans leur politique de recrutement, à accompagner les chargés de formation et à encourager les étudiants ou les salariés en reconversion ».

Cette année, elle lance un Observatoire des métiers de la cybersécurité afin de « mieux comprendre le marché de l’emploi cyber et la diversification rapide de ses métiers [et] d’approfondir la connaissance d’un marché en pleine croissance et des professionnels concernés ».

L'ANSSI veut également pouvoir ainsi aider « les entreprises dans leur politique de recrutement, les porteurs de formation mais aussi les étudiants ou salariés en reconversion ».

Objectif : « dépasser les clichés et regrouper des informations objectives (enquêtes, rapports, infographies) sur le secteur, les profils, les métiers et les formations en cybersécurité ».

Avec le soutien de la délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle (DGEFP) et de la direction prospective de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), l'ANSSI a ainsi conduit à une étude sur le marché de l’emploi en SSI (marché ouvert) avec pour objectif de « quantifier et d’analyser les 15 665 offres d’emploi, dans le domaine de la cybersécurité, publiées en France en 2019 ».

Elle a aussi lancé en mars-avril 2021 une enquête en ligne auprès des professionnels de la cybersécurité, à laquelle 2 381 personnes ont répondu :

« Ceci afin de comprendre les deux facettes qui composent le marché de l’emploi cyber : les professionnels, à savoir les experts du métier et les caractéristiques qui les définissent, mais aussi les entreprises recruteuses qui façonnent les besoins et structurent le marché de l’emploi.

L’enquête révèle ainsi les tendances chiffrées sur les profils types, la formation, l’expérience, le recrutement, la rémunération ou encore l’épanouissement au travail. »

Si le « profil type » est un homme de 30 à 49 ans, Bac +5, avec moins de 10 ans d'expérience dans la cybersécurité, à laquelle 2 professionnels sur 3 consacrent 100 % de leur temps (72 % dans les structures spécialisées, contre 59 % dans les non spécialisées), travaillant en Ile-de-France dans le secteur privé, « plutôt recruté via le marché caché » et « régulièrement sollicité par des recruteurs », l'enquête révèle un spectre bigarré.

29 % seulement recrutés sur offre d'emploi