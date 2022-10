Lenovo Yoga Slim 7i Carbon : Evo et pourtant pas autonome

Lorsqu’Intel a dicté ses lignes directrices pour les machines estampillées Evo, les constructeurs partenaires se sont engagés à tenir un cahier des charges strict avec surtout une validation finale par un laboratoire. Ce dernier valide plusieurs critères comme les caractéristiques techniques, les performances sur batterie et la réactivité de la machine (réveil en moins de 1s), mais aussi et surtout l’autonomie réelle.

Une machine Evo doit tenir au moins 9 heures avec un scénario d’usage réel. La charge rapide doit être présente et offrir au moins 4 heures d’autonomie en 30 minutes. L’autonomie peut être moindre si la définition de l’écran est supérieure au Full HD. Autre point, les constructeurs doivent proposer au minimum une webcam 720p, même si Intel voyait d’un bon œil de proposer au moins du Full HD.

Ceci étant dit, passons au Yoga Slim 7i Carbon de Lenovo, dont voici les caractéristiques techniques :

Sur le papier, il correspond bien aux attentes d’une machine Evo d’Intel et on retrouve effectivement le badge sur le repose-poignet.

Il est très léger

Ce Yoga Slim 7i Carbon de Lenovo est particulièrement léger. C’est la réflexion que l’on peut se faire dès le déballage de la machine. Il pèse moins de 1 kg sur la balance. Son chargeur (en USB Type-C) est tout aussi compact, ce qui est un vrai régal au moment de remplir son sac à dos.

S’il porte le nom de Carbon, c’est que le châssis est un alliage de carbone et de magnésium. Cela assure une certaine rigidité sans la contrainte de poids. En termes d’allure, ce Yoga est très sobre puisqu’il arbore une robe anthracite. On regrette que le constructeur continue de l’appeler Yoga. En effet, pendant des années, cette marque était synonyme d’ordinateur hybride à écran rotatif sur 360°. Ici la charnière ne peut s’ouvrir qu’à 180° ce qui est un brin limitant.

On notera que le constructeur intègre un écran de 13,3 pouces tactile dont la définition grimpe jusqu’à 2 560 x 1 600 pixels avec un rafraichissement à 90 Hz. Bonne nouvelle, si la dalle est tactile, elle n’est pas brillante. C’est assez rare pour le noter.

Autre point, le constructeur indique une luminosité plus haute que la moyenne (400 cd/m²) ainsi qu’un calibrage des couleurs au plus juste (delta E<1). Effectivement de ce côté-là ce Yoga Slim 7i Carbon fait le plein dans le bon sens, car son écran est un vrai plaisir pour les rétines. Et les bords fins présents sur 3 des 4 cotés aident bien aussi. Windows 11 applique une mise à l’échelle à 200 % par défaut. 150 % nous semble un meilleur compromis en tenant compte de l’usage tactile de cette dalle, et ce malgré nos rétines vieillissantes.

Un clavier fait pour taper dessus…