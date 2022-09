Les deux CNIL européennes se voient refuser leurs demandes d'augmentation

Les deux autorités indépendantes de contrôle des données personnelles traitées par les institutions européennes se sont vues refuser leurs demandes (minorée) d'augmentation de leurs effectifs et de leurs moyens financiers. Et ce, alors que le nombre de fichiers paneuropéens va tripler et que leur charge de travail s'intensifie.

Le second est l’autorité indépendante chargée de la protection des données au niveau de l’Union européenne (UE). Elle doit « contrôler et assurer [le] traitement d’informations personnelles par les institutions et organes de l’UE », conseiller les institutions et organes de l'UE en la matière, surveiller les nouvelles technologies susceptibles d’affecter la vie privée, mais également coopérer avec les autorités nationales de contrôle.

Le premier , composé de représentants des autorités nationales chargées de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), est un organe européen indépendant « qui contribue à l’application cohérente des règles en matière de protection des données au sein de l’Union européenne et encourage la coopération entre autorités de l’UE chargées de la protection des données ».

Le Comité européen de la protection des données ( EDPB en anglais) et le Contrôleur européen de la protection des données ( EDPS ) ont publié un communiqué commun doublé d’une lettre ouverte au Parlement et au Conseil européens :

Le budget de l'EDPB, qui fait partie du budget général de l'EDPS, est proposé par la Commission européenne et approuvé par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne.

La lettre ouverte précise qu’en 2022, il était de 6 812 000 euros. Pour 2023, l'EDPS a présenté deux propositions budgétaires consécutives d'augmentation des effectifs et des ressources financières afin de « gérer l'élargissement de leurs tâches et leur charge de travail croissante » :

« La deuxième proposition (réduite) comprenait une demande de 8 membres supplémentaires du personnel (4 fonctionnaires et 4 agents contractuels) pour le secrétariat de l'EDPB en plus de ses 40 membres actuels, et 8 membres supplémentaires du personnel pour l'EDPS lui-même (5 fonctionnaires et 3 agents contractuels). »

Il justifiait également cette réclamation en précisant que « bien que cela représente une augmentation de 14 % par rapport à 2022, le budget reste inférieur de 17 % aux plafonds de la contribution de l'EDPS au cadre financier pluriannuel, qui a été adopté en 2020 ».

Le nombre de traitements va tripler d'ici 2023

Et ce, alors que les deux autorités indépendantes « continuent de recevoir de nouvelles tâches de la part du législateur », et qu'elles vont être amenées à devoir contrôler trois fois plus de fichiers :

« Le nombre de ces systèmes et agences passera de 4 à ce jour à 12 d'ici 2023, y compris le système d'information d'Europol, le système Schengen, le système d'information sur les visas, Eurodac et Etias. »

Nous avons déjà consacré plusieurs articles à cette montée en puissance – et interconnexion – des fichiers policiers européens, ainsi qu'au bras de fer entamé entre le CEPD et les institutions européennes, qui ont finalement donné raison à Europol, affaiblissant d'autant lesdites autorités indépendantes de contrôle :

Les demandes de consultations législatives ont triplé depuis 2020

En outre, le rôle et les responsabilités de l'EDPS en matière de supervision de toutes les institutions, organes et agences européennes « ont considérablement augmenté, notamment en raison de l'élargissement du mandat des institutions européennes actives dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (par exemple, Europol) et des opérations du Parquet européen » :

« En 2021, le volume total des demandes de consultations législatives reçues par le CEPD a pratiquement triplé par rapport à 2020, une tendance qui devrait se poursuivre et s'amplifier à l'avenir. »

Ni le communiqué commun ni la lettre ouverte ne précisent pourquoi l'augmentation, même minorée, a été rejetée par la Commission. Andrea Jelinek, présidente de l'EDPB, s'en remet aux eurodéputés et au Conseil européen :

« Le secrétariat de l'EDPB est actuellement en sous-effectif et risque de ne plus être en mesure de remplir ses obligations légales au service de l'EDPB et du RGPD. Si cela devait se produire, l'application des droits des personnes en matière de protection des données serait affaiblie et la crédibilité du GDPR serait compromise. »

« Le public attend des autorités de protection des données qu'elles tiennent la promesse du RGPD », renchérit Wojciech Wiewiórowski, son homologue de l'EDPS :

« Cependant, cela dépend également de notre capacité à assurer une coopération efficace et à gérer des dossiers solides, soutenus par une analyse juridique de haute qualité. Les rares ressources actuelles créent un sérieux obstacle - au détriment des citoyens de l'UE. »

Le Parlement européen est censé voter le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2023 lors de la deuxième session plénière d'octobre. Le communiqué commun précise à ce titre que « si le Conseil n'accepte pas tous les amendements du Parlement, une réunion du comité de conciliation sera convoquée pour convenir d'un projet commun dans un délai de 21 jours ».