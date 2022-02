Europol : le Conseil de l'UE inflige un camouflet au CEPD

Début janvier, le gendarme européen des données personnelles avait sommé Europol d'effacer de ses bases de données, sous six mois, toutes celles ne concernant pas des suspects, témoins ou victimes. Le Conseil de l'Union et le Parlement européen viennent de proposer un nouveau règlement Europol portant cette durée à trois ans, tout en élargissant ses pouvoirs de collecte et de partage de données.

La présidence du Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen sont parvenus à un « accord provisoire » concernant le projet de règlement modifiant le règlement Europol qui, explique le communiqué de presse, est désormais soumis à l'approbation des deux institutions avant de faire l'objet de la procédure d'adoption formelle.

Le mandat de refonte donne à l'agence « une base légale pour stocker et traiter de grandes quantités de données personnelles, mettant fin à une controverse » au sujet des pratiques de traitement des données qui étaient au centre d'une enquête du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), précise Euractiv.

Le gendarme européen des données personnelles avait en effet sommé Europol, début janvier, d’effectuer le tri dans sa base de données de 4 pétaoctets entre celles qui sont exploitées de façon légale (parce qu'elles concernent des suspects, témoins et certaines victimes) et toutes les autres, qui devaient être effacées.

Le CEPD avait cela dit accordé à Europol un délai de 12 mois pour se conformer à sa décision et solder le passif des jeux de données préalablement obtenus.

Étaient notamment concernés les 120 millions de messages et des dizaines de millions d’enregistrements d’appels, de photos et de notes de ses utilisateurs, récoltés dans le cadre de l'opération de la gendarmerie nationale ayant réussi à casser le cryptophone Encrochat, avant d'y déployer un logiciel espion (ou « technique spéciale d'enquête » - TSE) de la DGSI.

Si la majeure partie des données semblaient émaner de criminels, étaient en effet également concernées des communications passées avec des avocats, des hommes d'affaires voire des journalistes.

Europol s'était alors défendu en rappelant que, « attachée aux normes les plus élevées en matière de protection des données », c'était elle qui avait « d'abord contacté de manière proactive » le CEPD en 2019.

L'agence de coopération policière européenne recevait en effet « de plus en plus d'ensembles de données » de ses États membres « pour faciliter leur traitement et leur analyse », ce pourquoi elle avait pris attache avec le CEPD « pour obtenir des conseils sur le traitement des ensembles de données volumineux et complexes qui sont collectés dans le cadre d'enquêtes judiciaires légales ».

Europol rappelait en outre que ses enquêtes, a fortiori internationales, s'étendaient « souvent sur une période supérieure à six mois, tout comme les enquêtes policières qu'il soutient », et que ce délai d'effacement de 6 mois ne lui semblait pas réalisable, tant d'un point de vue technique que judiciaire.

Le CEPD réclamait 6 mois, Europol disposera de 3 ans