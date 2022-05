InSight enregistre un « tremblement de Mars » de magnitude 5, un record

Sur Mars, la sonde InSight écoute – ou plutôt écoutait avant de passer en mode sans échec – les séismes. En mai, elle en a capturé un de magnitude 5, un record. Les scientifiques vont analyser les données pendant des années. De votre côté, vous pouvez écouter un remix du bruit de ce « big one » martien. L’avenir de la mission est par contre incertain.

La capture d’un tel événement était attendue depuis le début des opérations de la mission Insight. Jeudi 5 mai 2022 à 4h environ heure locale (1h27 heure française), les instruments ont enregistré un séisme de magnitude 5 sur l’échelle de Richter. Il « constitue le record de la mission contre 4,2 pour le précédent tremblement en août 2021 ».

Cerise sur le gâteau, la sonde Insight se trouvait relativement proche de l’épicentre, à 2 250 km seulement. Les scientifiques ont le sourire aux lèvres : « Cette faible distance épicentrale et la très forte magnitude expliquent l’ampleur du signal, et le fait que les ondes de volume, mais aussi celle de surface sont si claires. Ce séisme est d’une certaine façon une mine d’or pour non seulement confirmer nos modèles de structure interne, mais aussi les améliorer ! ».

Le CNES explique que toutes les conditions étaient réunies pour avoir les meilleures données possibles.

« Le séisme le plus important jamais détecté sur une autre planète »