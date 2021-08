InSight permet de caractériser la structure interne de Mars, une première !

La sonde InSight de la NASA et le sismomètre français SEIS ont permis d'établir « le premier modèle de la structure interne de Mars […] et ce jusqu’au noyau ». À l’aide de son bras robotique, la sonde en profite pour faire le ménage sur ses panneaux solaires et utilise sa pelle pour essayer de limiter les interférences.

Le Centre National pour la Recherche Scientifique rappelle qu'avant la mission InSight, « la structure interne de Mars était encore mal connue ». Nous disposions certes de modèles, mais ils « ne reposaient que sur des mesures recueillies par les satellites en orbites ou l’analyse des météorites martiennes retombées sur Terre ».

Le CNRS explique que l’épaisseur de la croûte était estimée entre 30 et 100 km, tandis que le rayon du noyau devait être compris entre 1 400 et 2 000 km. « Les détails de la structure interne de la planète et la profondeur des frontières entre croûte, manteau et noyau, étaient, eux, complètement inconnus ». C’est là qu'InSight entre en jeu.

Une année martienne à collecter des données

Depuis maintenant plus de deux ans, la sonde prend des mesures in situ de la planète. Les scientifiques ont ainsi « collecté et analysé les données sismiques d’une année martienne (soit presque deux ans terrestres) ». Trois publications scientifiques ont récemment été mises en ligne, avec de nouveaux détails sur notre cousine (éloignée).

Les scientifiques proposent une estimation de la taille du noyau, de l’épaisseur de la croûte et de la structure interne du manteau. Mars rejoint ainsi la Terre et la Lune dans le club très fermé des planètes et satellites telluriques dont la structure profonde est explorée par la sismologie.

« Pour la première fois, il est possible non seulement de comparer la structure interne de la Terre avec celle d’une autre planète tellurique, mais aussi l’état de leur moteur thermique interne », se réjouit Philippe Lognonné, responsable scientifique de l’instrument SEIS.

Comment étudier des ondes sismiques avec une seule station ?