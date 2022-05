Au Grand collisionneur de hadrons, les affaires reprennent

C’est fait : des faisceaux de protons circulent à nouveau dans le Grand collisionneur de hadrons, sans accélération pour le moment. Le second long arrêt technique est officiellement terminé, mais la « vraie physique » ne commencera que cet été, en juillet. La gigantesque machine se réveille doucement et il faut désormais effectuer des vérifications de routine.

Le LHC est entré en service en 2009. Il a ensuite établi son premier record le 30 mars 2010 avec une collision de faisceaux à 7 TeV (téraélectronvolt). Les expériences sont arrêtées fin 2012 pour laisser place au LS1 (Long Shutdown 1). Il s’agit du premier arrêt technique prévu de longue date afin d’améliorer ses performances.

Début 2015 c’est reparti pour un tour avec le second « Run » d‘exploitation scientifique qui a duré trois ans. L’énergie de collision maximale est quasiment doublée pour atteindre 13 TeV. Fin 2018, nouvel arrêt aux stands avec LS2 (Long Shutdown 2) qui a duré plus de trois ans, et qui vient donc tout juste de se terminer. La suite est déjà programmée avec le LS3 (Long Shutdown 3) qui sera mis en place de 2025 à 2027. Le Grand collisionneur passera alors à la haute luminosité (HL-LHC), nous y reviendrons.

« Des faisceaux de protons circulent à nouveau »

La machine s’est réveillée il y a quelques jours : « Des faisceaux de protons circulent à nouveau le long de l'anneau de 27 kilomètres du collisionneur, marquant la fin d'une pause de plusieurs années consacrée à des travaux d'amélioration ».

Le 22 avril à 12 h 16 (heure française) pour être précis, « deux faisceaux de protons ont circulé en sens opposés le long de l'anneau de 27 kilomètres du Grand collisionneur de hadrons, à l'énergie d’injection de 450 milliards d'électronvolts (450 GeV) ». Pourquoi si peu alors que ce Run 3 sera capable d’atteindre 13,6 TeV ?

On commence en douceur, avant d’accélérer durant l’été