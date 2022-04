Jeudi 14 avril, le CNES a vécu un débrayage d’ampleur inédite. Les salariés des quatre sites du Centre d’études spatiales ont protesté contre le nouveau Contrat d’objectifs et de performance (COP) signé le jour même par la direction et le gouvernement. Selon l’intersyndicale, il accentue le transfert de l’argent public vers le privé sans réel contrôle de la qualité et de la faisabilité des projets, et acte une baisse du pouvoir d’achat des salariés du CNES.