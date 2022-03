Expositions aux ondes des faisceaux hertziens : notre analyse du rapport de l’ANFR

Les dizaines de milliers de faisceaux hertziens provoquent-ils une augmentation de l’exposition aux ondes du public ? L’ANFR a mené l’enquête durant plusieurs mois et vient de mettre en ligne son rapport. Voici notre analyse et ce qu’il faut en retenir.

Comme nous avons récemment eu l’occasion de vous l’expliquer en détail, les faisceaux hertziens sont largement utilisés par les opérateurs de téléphonie mobile et les FAI. Selon l’ANFR, la France dispose de plus de 120 000 sites, avec la possibilité d‘utiliser une douzaine de fréquences de 1,3 à 86 GHz en fonction des besoins. Comme toujours, plus la fréquence est basse plus la portée est importante, mais plus la bande passante est restreinte.

Les faisceaux hertziens permettent d'assurer des liaisons à haut débit sur des distances de plusieurs kilomètres, avec une latence imbattable puisqu’elle est même inférieure à celle de la fibre optique. Ils permettent de plus de connecter des zones difficiles d’accès, notamment en montagne ou sur des îles. Seule contrainte, mais pas des moindres, la liaison doit être visuellement dégagée entre les deux antennes.

Des mesures en 2021, un rapport attendu

Les sites sont répertoriés sur Cartoradio de l’Agence nationale des fréquences, mais pas les liaisons. Un site communautaire propose cette fonctionnalité – Carte-FH – avec un algorithme maison qui associe les sites entre eux en fonction des fréquences et des orientations (un Memory grandeur nature).

L’ANFR effectue régulièrement des mesures d’exposition du public aux ondes, mais ce n’était pas encore le cas pour les faisceaux hertziens. Étant donné que les opérateurs limitent au maximum la présence d’obstacles (au sens large du terme) dans la zone de l’ellipsoïde de Fresnel, l’Agence s’attendait à ce que cette exposition soit faible. Une campagne de mesures était annoncée en février 2021.

Une conclusion sans surprise…

Fin 2021, la campagne de mesures était terminée et la phase d’exploitation des résultats avait débuté, avec la préparation d’un rapport détaillé. Il a été mis en ligne il y a peu. La conclusion est sans surprise : « Il en ressort que ces liaisons, très directives, rayonnent très peu en dehors de leur faisceau principal ».

« L’exposition du public aux ondes est donc très faible, ces faisceaux étant généralement installés en hauteur pour éviter tout obstacle qui viendrait interrompre la liaison ». Comme toujours, nous avons plongé dans le rapport de 35 pages pour en extraire les subtilités.

… mais qu’en est-il dans le détail ?