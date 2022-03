Comment fonctionnera le filtre anti-arnaque en ligne promis par Emmanuel Macron

Dans le volet numérique de son programme, le candidat Emmanuel Macron veut introduire l’enseignement du code informatique « à partir de la 5e ». Il souhaite également « transformer l’État par le numérique », non sans mentionner « TousAntiCovid [qui] a montré comment les procédures pouvaient ainsi être simplifiées ». Au menu encore, 20 000 accompagnateurs « pour aider les Français qui en ont besoin dans la maîtrise des outils numériques et leurs démarches quotidiennes ».

Sur le volet « cybercriminalité », il annonce surtout la mise en place d’« un filtre anti-arnaques [qui] avertira en temps réel tous les usagers d’Internet avant qu’ils ne se rendent sur un site potentiellement piégé ».

Cet outil, détaille le député Éric Bothorel, « filtrera préventivement les adresses Internet correspondant à des sites malveillants connus afin d’éviter qu’un internaute peu averti ne télécharge des logiciels infectés (rançongiciels, virus, spyware dispositifs de phishing) ou ne reçoive par la suite des emails piégés »

L’enjeu ? « Nous permettre de mieux nous protéger des activités cybercriminelles, dont on rappelle qu'elles rapportent à leurs auteurs près de 6 000 milliards par an, et qui n'épargnent en rien les particuliers ».

Un DNS public