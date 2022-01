La Commission européenne veut lancer son service de résolution DNS4EU sécurisé, avec filtrage intégré

L'Agence européenne pour la santé et le numérique (HaDEA) vient de lancer un appel à projet de 14 millions d'euros en vue du déploiement de DNS4EU, une « infrastructure de service de résolution DNS sécurisée et respectueuse de la vie privée ».

Annoncée fin 2020, DNS4EU devrait « fournir une large couverture géographique dans l'UE et garantir une fiabilité et une disponibilité élevées, ainsi qu'une faible latence de résolution DNS grâce, entre autres, à une large empreinte distribuée (points de présence) et à une redondance » :

DNS4EU devra « être facile à configurer par des non-experts », et offrir des « services de filtrage de contrôle parental strictement opt-in et entièrement transparents ».

D'autres services de filtrage d'URL « pourraient également être proposés de manière strictement facultative et totalement transparente », tels qu'un « filtrage des URL menant à un contenu illégal sur la base des exigences légales applicables dans l'UE ou dans les juridictions nationales (par exemple, sur la base d'ordonnances judiciaires), dans le plein respect des règles de l'UE ».

Il devra également proposer une « protection de pointe contre les menaces de cybersécurité en bloquant les logiciels malveillants, le phishing et d'autres menaces ».

Les données de résolution DNS et les métadonnées seront traitées dans l'UE, et « il n'y aura pas de monétisation des données personnelles ». L'utilisation potentielle des données agrégées (par exemple pour l'analyse de la cybersécurité) devra être spécifiée et rendue transparente :

« L'infrastructure de service doit être conforme aux dernières normes de sécurité et de confidentialité (par exemple, HTTPS, DNSSEC), y compris le chiffrement DNS (par exemple, DNS sur TLS (DoT) et DoH) et être entièrement conforme à IPv6. »

Il devra en outre « fournir des services premium payants pour une sécurité renforcée (par exemple, filtrage ad hoc, surveillance, assistance 24h/24 et 7j/7), ainsi qu'une résolution de gros services pour d'autres fournisseurs de services numériques, y compris les FAI et les fournisseurs de services cloud ».