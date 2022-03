Difficile autonomie universitaire dans le numérique

Si les universités françaises ont vu depuis quelques années les GAFAM s’intéresser à elles, elles ont pu construire, depuis les années 90, des outils numériques avec beaucoup d’autonomie. C’est très atypique pour une gestion de politique publique française du numérique par rapport aux autres ministères.

« C’est la communauté qui gère » appuie Bertrand Mocquet, expert numérique à l’AMUE (Agence de mutualisation des universités et des établissements) et chercheur au laboratoire MICA à l’université Bordeaux Montaigne. Certaines universités ont décidé de laisser leur Direction des systèmes informatiques (DSI) gérer seules ces outils mais beaucoup ont décidé de participer à des groupements d’intérêt public comme Renater (fédération des réseaux de la communauté française de la recherche et de l’enseignement) et AMUE.

Ça a fonctionné pour les infrastructures physiques et dans une certaine mesure pour les logiciels qui s’appuient sur la communauté du libre. Mais c’est beaucoup plus difficile quand il s’agit de services numériques en ligne qui consomment des besoins énormes en puissance et de bande passante.

Des réseaux physiques indépendants