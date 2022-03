FUN : 4,2 millions d’euros pour un « Zoom » de l’enseignement supérieur français

Créer un nouvel outil de webinaire à destination de l’enseignement supérieur pour proposer une alternative aux Zoom, Teams et autres solutions de visioconférence en ligne des GAFAM ? C’est avec cette ambition que le ministère de l’Enseignement supérieur a donné en 2021 une enveloppe de 4,2 millions d’euros sur deux ans au groupement d’intérêt public France Université Numérique (FUN), à l’origine créé pour mettre en place la plateforme FUN MOOC.

Marqué par le contexte du Covid et des difficultés qu’ont eues les directions de services informatiques (DSI) des universités à proposer des solutions robustes autres que Zoom et ces nombreuses failles de sécurité, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a demandé à FUN de créer un outil de visioconférence utilisable par tous les acteurs de l’Enseignement supérieur français.

Mehdi Gharsallah, conseiller stratégique pour le numérique de la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, précise que l’enveloppe de 4,2 millions d’euros allouée à ce projet « est portée dans le cadre d’une mesure du plan de relance sur une durée courte de 2 ans ». « Un modèle économique doit être trouvé avec les établissements pour qu’ils financent les coûts d’infrastructure lorsqu’ils utilisent la solution », précise-t-il.

Samuel Paccoud, responsable technique chez France Université Numérique, explique que « le projet vise à répondre à deux besoins : le premier est d’avoir un outil qui permet, sur les grosses cohortes, de diffuser un webinaire, une vidéo en direct d’une personne vers un grand nombre de personnes et le deuxième est un besoin de classe virtuelle avec plus d’interactivité pour un petit groupe ».

« Tous les établissements pourront l’utiliser comme solution de déport ou comme solution principale en fonction de ce qu’ils veulent », ajoute Mehdi Gharsallah ; « l’idée n’est pas de remplacer leur solution s’ils en ont une, mais de ne plus être dépendants ». La dépendance s’entend par rapport à des entreprises comme Zoom, Microsoft (avec Teams) ou Google (avec Meet).

« Aller chercher Zoom »