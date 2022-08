Internet fixe : tour d’horizon des offres et promotions du moment (dès 9,99 euros par mois)

Sauf mention contraire, les offres évoquées ci-dessous sont assorties d’un engagement d’un an. Il faudra généralement s’acquitter de frais d’ouverture de service et de résiliation, souvent aux alentours de 50 euros dans les deux cas. Les quatre fournisseurs d’accès nationaux proposent en ce moment de vous rembourser vos frais de résiliation (jusqu’à 100 euros), pensez-y !

Pour rappel, sur le fixe comme sur le mobile, il est possible de demander la portabilité du numéro. Avant de souscrire à un forfait, il faut récupérer votre RIO en appelant le 3179. Il faudra préciser ce dernier avec votre numéro fixe lors de la souscription d’un forfait, votre nouvel opérateur se charge alors de la mise en service de la ligne, du transfert du numéro et de la résiliation chez FAI. L’Arcep propose une page dédiée et une fiche détaillée .

Si vous cherchez l’offre la moins chère possible, elle se trouve actuellement chez Bouygues Telecom et Free. Dans ce dernier cas, il faudra passer par Veepee pour avoir la Freebox Révolution à 9,99 euros par mois (39,99 euros ensuite), alors qu’elle est à 19,99 euros sur le site de Free.

La box intègre un lecteur Blu-ray et permet de profiter de 50 chaines TV by Canal, de Canal+ Series pendant un an, d’Amazon Prime pendant six mois et des appels illimités vers les mobiles en France. Le débit en fibre est de 1 Gbit/s en descendant et 600 Mbit/s en montant.

Bouygues Telecom propose au même prix sa Bbox Fit, soit 9,99 euros par mois pendant un an. Au-delà le tarif passera à 30,99 euros par mois en fibre optique. En xDSL il grimpe à 26,99 euros par mois, ou bien 34,99 euros si vous êtes en zone étendue (dégroupée par un tiers). Elle fait par contre grise mine face à la Freebox. Le débit FTTH est de 400 Mb/s symétrique, avec des appels illimités vers les fixes seulement. Six mois de Spotify Premium sont offerts pour le moment.

Pour profiter d’un décodeur TV en plus il faut passer sur Bbox Must à 15,99 euros par mois la première année, puis 40,99 à 44,99 euros ensuite. Le débit grimpe à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en upload. Une Bbox 4K est disponible pour la partie multimédia, avec 100h d’enregistreur TV.

Également à 15,99 euros par mois pendant un an, Free propose sa Freebox mini 4K (34,99 euros par mois après un an). Les débits en fibre optique sont de 1 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en upload. Sauf si le décodeur 4K vous intéresse, il faut souscrire à la Révolution chez Veepee.

Sosh et RED : deux offres sans engagement

Sosh est de son côté disponible à 19,99 euros par mois pendant un an, puis 29,99 euros ensuite. L’offre a l’avantage d’être totalement sans engagement, pratique si vous ne souhaitez par exemple rester que quelques mois, ou bien pour profiter d’une offre de transition entre deux promotions. Le débit en fibre n’est que de 300 Mb/s symétrique, tandis que le décodeur TV est en supplément, à 5 euros par mois. Seuls les appels vers les fixes sont inclus.

Via sa gamme RED, SFR propose aussi un forfait sans engagement à 23 euros par mois, dont le tarif est valable dès le premier mois, sans limite de temps. Les débits peuvent atteindre 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en fibre optique. Le décodeur TV Connect est vendu 29 euros et vous avez accès à 35 chaines seulement. Pour passer à 100 il faut débourser 3 euros de plus chaque mois. Les appels vers les fixes et les mobiles sont inclus pour le moment.

Bbox Ultym et Freebox Pop à moins de 30 euros

On termine enfin avec des offres plus chères, mais avec aussi plus d’options. La Bbox Ultym de Bouygues Telecom propose ainsi 2 Gb/s partagés en téléchargement et 900 Mb/s en upload, jusqu’à deux répéteurs Wi-Fi 6 sur demande, un décodeur TV Bbox 4K HDR, Disney+ et Salto pendant six mois. Tarif : 29,99 euros par mois, puis 49,99 euros.

La Freebox Pop est au même prix de 29,99 euros pendant un an, mais 39,99 euros ensuite, avec un débit fibre à 5 Gb/s partagés en téléchargement et 700 Mb/s en upload. Canal+ Series est inclus pendant un an, Apple TV+ pendant trois mois.

Enfin la Delta constitue l’offre haut de gamme avec jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en upload. Netflix Essentiel, Amazon Prime (Video, Music et livraison rapide) ainsi que Cafey (kiosque presse) sont inclus, Canal+ Series pendant un an, Apple TV+ pendant trois mois.

Les cas d’Orange et de SFR

Chez Orange et SFR, les offres ne sont pas forcément les plus intéressantes, mais cela dépend de vos besoins. Si vous souhaitez au moins 2 Gb/s partagés, les deux FAI se tiennent dans un mouchoir de poche : 25,99 euros pour Livebox Up (49,99 euros après un an) et 26 euros pour Fibre Power (43 euros après un an).

Si vous cherchez certains bouquets TV ou fonctionnalités ,on ne peut que vous conseiller de comparer les offres sur les sites des FAI. De plus, c’est généralement le seul moyen d’accéder aux dernières générations de box des opérateurs, ce qui n’est pas le cas chez Sosh et RED.

La nouvelle Livebox 6 n’est en effet proposée qu’avec Livebox Max Fibre, tandis que chez SFR, la Box 8X est réservée à Fibre Premium. Pour le reste, les fonctionnalités, les débits théoriques, le nombre de chaines de télévision et évidemment les prix bougent en fonction des gammes.

La marque au carré rouge « innove » d’ailleurs avec un tarif promo différent si vous prenez un ou deux ans. Avec SFR Fibre Premium (Box 8X) avec 8 Gb/s en téléchargement, il vous en coutera 32 euros par mois pendant un an avec la « promo 1 an », contre 39 euros pendant deux ans avec la « promo 2 ans ». Dans les deux cas, le prix passe à 50 euros ensuite.

Si vous restez deux ans, la promo deux ans est évidemment plus intéressante (936 euros au lieu de 984 euros avec la promo 1 an). Notez que l’engagement est d’un an dans tous les cas, donc rien ne vous empêche de changer de crémerie au bout d’un an et de profiter du tarif « promo 1 an » avantageux les 12 premiers mois.

De manière générale, la hausse après un an est importante, il peut donc être rentable de changer régulièrement de crémerie. La Freebox Révolution via Veepee voit par exemple son prix multiplié par quatre, la Bbox Fit par trois, etc.