Windows 11 : torrent de nouveautés chez les testeurs, notre analyse des changements

La préversion apparue hier soir, estampillée 22557, a dévoilé un programme aussi copieux que surprenant. Les ajouts sont si nombreux que l’on pourrait presque parler de Windows 11 Seconde Edition.

Ces nouveautés sont en partie constituées d’anciennes fonctions faisant leur retour, sans que l’on sache pourquoi elles avaient disparu. La frustration des utilisateurs a sans doute fini par atteindre Microsoft. Et s’il est regrettable que des capacités basiques se fassent autant désirer, la première mise à jour anniversaire du système devrait au moins marquer le coup.

Cette première build du nouveau cycle confirme en tout cas nombre d'hypothèses que nous avions formulées récemment. On est encore loin du compte, mais c’est clairement un pas dans le bon sens.

Menu Démarrer, barre des tâches : nouveautés et retour d’anciennes fonctions

On peut ainsi à nouveau faire glisser un document vers une application épinglée dans la barre des tâches pour l’y ouvrir. Une fonction pratique qui évite des manipulations et dont on comprenait mal la disparition – comme bien d’autres d’ailleurs.