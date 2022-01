Promotions tous azimuts chez les opérateurs, quel forfait choisir ?

Vous n’avez pas changé de forfait de téléphonie mobile depuis un moment et/ou vous avez l’impression de le payer trop cher ? Alors ce petit guide est fait pour vous ! On vous explique les points à surveiller et comment éviter les nombreux pièges des opérateurs.

Le premier point à prendre en considération est la couverture réseau. Les opérateurs proposent tous des cartes, mais votre expérience ainsi que le bouche-à-oreille avec vos amis et collègues permet généralement de se faire une idée plus précise.

De leur côté, les opérateurs de téléphonie mobile en profitent généralement pour multiplier les promotions et ce mois de janvier n’échappe pas à la règle. Afin de vous aider à vous y retrouver dans cette jungle, voici un rapide tour d’horizon des offres disponibles et des pièges à éviter. L’ensemble des forfaits dont il est question aujourd’hui sont sans engagement.

Si vous avez décidé de sauter le pas, sachez que changer d’opérateur de téléphonie mobile est simple comme un coup de fil au 3179.

Vous obtiendrez alors votre numéro RIO (relevé d’identité opérateur) et la durée éventuelle de votre engagement restant. Il suffit de le transmettre au nouvel opérateur lors de la procédure d’abonnement, avec le numéro de téléphone que vous souhaitez conserver. Il se chargera alors de tout.

« Astuces » des opérateurs : fair use, promos, enrichissement…

Avant de passer aux offres, un rappel important sur la notion de « fair use » ou de « débit réduit ». Des opérateurs proposent xx Go de data, puis brident ensuite le débit à quelques dizaines de kb/s. Vous pouvez ainsi toujours accéder à vos mails et surfer, mais de manière très lente, sans risquer un coûteux hors forfait.

Certains comme RED by SFR et Syma ne proposent qu’une certaine quantité de data et vous serez ensuite bloqué ou facturé en fonction de vos usages. L’addition peut rapidement devenir salée si vous dépassez votre limite et que vous ne faites pas attention aux conditions.

B&You propose par défaut une facturation de 0,01 euro par Mo – soit 10 euros par Go tout de même – au-delà de la quantité de data incluse dans votre forfait… mais vous pouvez demander à passer en mode débit réduit depuis votre espace client. Cette option est modifiable à tout moment gratuitement. Sauf besoin spécifique, on ne peut que vous conseiller de procéder au changement dès que vous avez accès à votre espace client afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Une autre « astuce » des opérateurs consiste à « enrichir » automatiquement votre forfait avec des options que vous n’avez pas demandé. Elles sont souvent facultatives – à condition de voir le message et de bien préciser que vous refusez – mais parfois aussi obligatoires. Si vous ne souhaitez pas en profiter, il faut alors résilier ou changer de crémerie ; le sans engagement marche dans les deux sens. B&You et RED by SFR sont par exemple des spécialistes du genre, mais ce ne sont pas les seuls.

Il ne faut parfois pas attendre longtemps… En mai dernier, B&You proposait un forfait 20 Go à 4,99 euros par mois. Des clients ont déjà reçu un « avantage exceptionnel » : 80 Go de plus pour 3 euros par mois à partir de février. Pour le moment il est possible de refuser.

Forfait à 10 euros ou moins par mois

Pour moins de 5 euros par mois, le choix est assez restreint. Si Free avait frappé fort avec 2 euros, l’opérateur n’est plus du tout le plus intéressant sur ce segment.

Pour 1,90 euro, Syma propose par exemple 2h, SMS/MMS illimités et 1 Go de data. L’opérateur virtuel se positionne aussi bien avec son forfait à 4,90 euros par mois avec 60 Go de data en France et 3 Go en roaming en Europe. Pour 9,90 euros, vous avez même 200 Go, avec de la 5G pour 5 euros de plus.

Mais attention : au-delà de votre quota de data, Internet vous sera facturé « 5cts/Mo »… soit plus de 50 euros par Go ! Syma précise que ses forfaits permettent « de réaliser du hors forfait dans la limite de 20 euros par mois », mais vous pouvez évidemment demander une augmentation de ce plafond. La facture peut donc très rapidement augmenter.

Il y a également RED by SFR à 5 euros par mois avec 5 Go de data en France et… 6 Go en roaming. « Au-delà de 5 Go, rechargement de 1 Go à 2 euros possible, 4 recharges maximum puis usage internet bloqué », précise l’opérateur. Pour 10 euros, vous avez une offre à 40 Go, avec les mêmes conditions. Suivant vos usages, 8 euros peuvent rapidement venir s’ajouter à la facture.

B&You est aussi sur ce créneau avec un forfait à 9,99 euros par mois, sans limite de durée, mais une facturation avec du hors forfait par défaut. Vous pouvez pour rappel demander à passer en « fair use ».

Enfin, NRJ Mobile fait légèrement mieux avec 50 Go (débit réduit au-delà) à 9,99 euros par mois, sans limite de durée.

Attention aux promotions valables un an

Cdiscount Mobile propose plusieurs abonnements entre 3,99 et 9,99 euros par mois avec 5 à 200 Go de « fair use », mais attention ces tarifs ne sont valables que pendant la première année. Il faudra ensuite débourser entre 7,99 et 20,99 euros par mois.

Prixtel aussi joue avec les promotions sur 12 mois pour afficher des tarifs alléchants. L’opérateur propose des forfaits ajustables (dans une certaine limite). Par exemple, avec Le grand vous avez jusqu’à 100 Go pour 6,99 euros par mois pendant un an, puis 12,99 euros par mois, mais si vous consommez plus la facture grimpe de 3 euros jusqu’à 120 Go et encore de 3 euros pour 140 Go.

Même chose chez NRJ Mobile, avec 150 Go pour 8,99 euros par mois mais pendant 12 mois seulement, puis 22,99 euros.

Entre 10 et 15 euros : des Go par dizaines et même par centaines

Pour 10,99 euros par mois, Free Mobile propose son édition spéciale avec 100 Go de data. Le forfait passera au bout de 12 mois à 19,99 euros par mois, avec 210 Go de 4G/5G. L’opérateur propose sont application Free Ligue 1

Accès premium inclus.

Les 100 Go seront facturés 12,99 euros par mois chez B&You et 13 euros par mois chez RED by SFR, mais dans les deux cas sans limite de durée. Pour deux euros de plus, les deux opérateurs doublent la data qui passe ainsi à 200 Go. Pour les gros consommateurs, cela fait donc 200 Go à 15 euros par mois, sans limite de durée et avec du fair use sur demande chez B&You. Pour profiter du même tarif chez Free Mobile, il faut être client Freebox.

Il reste le cas de Sosh, la marque low cost d’Orange, qui est actuellement plus chère que ses concurrents : 60 Go pour 13,99 euros par mois et 14,99 euros pour 80 Go.

Envie de 5G ?

Si la 5G vous intéresse, il faudra débourser au moins 14,99 euros par mois avec Syma 200 Go, mais attention au coup de bâton au-delà de cette limite avec la facturation hors forfait.

Prixtel aussi est à 14,99 euros pour 200 Go grâce à une promotion la première année, mais là encore avec un mécanisme qui peut vous coûter cher en cas de dépassement : 3 euros de plus jusqu’à 230 Go et 6 euros jusqu’à 260 Go. Le forfait étant « ajustable », si vous ne dépassez que d’un Go la limite, vous passez automatiquement au palier supérieur.

Réglo Mobile est à 15,95 euros pour 60 Go en 5G, avec un débit réduit au-delà. Pour rappel, Altice a annoncé son intention de racheter Afone, qui détient 50 % de Réglo mobile, les 50 % restants étant à E. Leclerc. L’Autorité de la concurrence ne semble pas encore avoir donné son feu vert.

Free Mobile propose de son côté son forfait à 19,99 euros par mois (15,99 euros pour les abonnés Freebox), avec 210 Go de 5G et 25 Go de roaming depuis plus de 70 destinations. Chez B&You, la 5G est à 24,99 euros par mois, avec 130 Go de data « seulement ».

Chez SFR et Orange, la 5G est à partir de 20 euros par mois, mais uniquement la première année. Il faut ensuite débourser 32 euros par mois.

Faire jouer la concurrence, souvent

Vous l’aurez compris, il n’existe pas de formule magique : choisir son forfait dépend de ses besoins. Il ne faut dans tous les cas pas hésiter à faire jouer la concurrence régulièrement et à surveiller sa facture pour repérer au plus vite d’éventuelles hausses et/ou facturations hors forfaits.

Et si jamais vous n’étiez pas d’accord avec les agissements de votre opérateur, sachez qu’il existe plusieurs solutions pour résoudre des litiges : la voie amiable avec le service client, consommateur et la médiation, puis la voie contentieuse avec les tribunaux. L’Arcep les expliquent sur cette page.