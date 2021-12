Hadopi : en 2022, les IP nattées ne seront plus ignorées par la riposte graduée

Le 1er janvier 2022, la Hadopi et le CSA vont fusionner au sein d’une nouvelle structure : l’ARCOM (pour Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Une conséquence de la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, publiée au Journal officiel le mardi 26 octobre 2021.

À l’occasion des débats autour de cette loi, la ministre de la Culture avait fait savoir qu’elle ne souhaitait pas modifier « l’équilibre » de la réponse graduée. Elle s’opposait à cette fin à la mise en place d’une amende transactionnelle au dernier étage de la riposte graduée, vœu émis de longue date par les industries culturelles.

La volonté de ne pas toucher à l’envoi des avertissements n’a pas été jusqu’à sacraliser cette procédure. En témoigne ce matin, au Journal officiel, le texte publié par la même ministre de la Culture. Il modifie le décret du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé dans le cœur de la Hadopi.

L’adjonction fondamentale se retrouve dans ces quelques lignes : « 2° Au quatrième alinéa du 1°, après les mots : "Adresse IP" sont insérés les mots : "et port associé" ». Explications.

L’ajout du port source pour mater les IP nattées