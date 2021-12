Le CSA somme 5 sites pornos de bloquer les mineurs, mais sans donner de lignes directrices

Le décompte est lancé. Pornhub, Xnxx, Xvidéos, Tukif et xHamster ont jusqu’à la fin de l’année 2022 pour rentrer dans les clous de la loi française. À savoir un système de contrôle d’âge plus robuste que les simples déclarations de majorité qu’on trouve placardées sur les pages d'accueil (« je certifie avoir 18 ans ou plus », et autres variantes).

À défaut de trouver une telle solution, le président du CSA pourra saisir la justice afin que les sites défaillants soient tout simplement bloqués entre les mains des principaux fournisseurs d’accès. La conséquence d’une loi adoptée l’an passé à l’initiative de la majorité parlementaire, soutenue par le gouvernement et l’Élysée.

Le décret qui a détaillé les modalités d’application prévoit qu'un site bloqué devra être remplacé par une page du CSA expliquant les motifs de cette mesure.

Et s'il revient par la fenêtre d’une autre adresse, alors le président de l’autorité pourra saisir directement la justice pour étendre le blocage à ce nouveau nom. Dans un cas comme dans l‘autre, les FAI pourront couper l’accès par « tout moyen approprié », même si le décret cite en exemple « le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ».

Le texte, cosigné par le Premier ministre, la ministre de la Culture, le ministre de l’Économie, le Garde des Sceaux, le ministère de la Santé, le secrétaire d’État au numérique et celui chargé de l'enfance et des familles, prévoit d’autres modalités. En particulier, la possibilité pour le CSA d’éditer des « lignes directrices » jaugeant la fiabilité des solutions mises en œuvre.

Des lignes directrices sur la fiabilité du contrôle d’âge