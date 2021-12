La justice administrative refuse de suspendre le déréférencement de Wish.com

Le 23 novembre dernier, le service du ministère de l’Économie et des Finances ordonnait aux moteurs Google, Bing mais également aux éditeurs de magasins d’applications de déréférencer la plateforme de e-commerce.

Sur un panel de plus de 140 articles vendus sur Wish, Bercy détectait en mai dernier « la mise en vente d’un grand nombre de produits non conformes et dangereux, avec des taux de dangerosité particulièrement élevés pour certaines familles de produits comme les jouets (95 % non conformes, dont 45 % dangereux), les appareils électriques (95 % non conformes, dont 90 % dangereux) et les bijoux fantaisie (62 % dangereux) ».

Wish avait bien été invité à corriger le tir via une injonction préalable adressée le 15 juillet, mais celle-ci est restée sans effet. « Compte tenu de l’atteinte grave portée à la loyauté des transactions et à l’intérêt des consommateurs », explique la DGCCRF, Google, Bing et Apple ont ainsi été contraints d’apposer un coup de gomme, sous peine d’une amende de 1,25 million d’euros outre l'affichage de la décision prononcée.

Wish a contrattaqué en référé devant le tribunal administratif de Paris, en jouant sur plusieurs leviers pour espérer la suspension de cette mesure à quelques jours des fêtes de fin d'année.

Pour Wish, une mesure disproportionnée