Wish : la notification de déréférencement adressée à Google par la DGCCRF

Le document daté du 23 novembre à Google Irlande apporte moins de détails que le communiqué publié par Bercy le lendemain. Les services de Bercy indiquent au moteur que Wish.com a fait l’objet de contrôle et qu’« a été constatée l’infraction de tromperie ».

Et comme la plateforme d’e-commerce n’a pas déféré à son injonction préalable, et « compte tenu de l’atteinte grave portée à la loyauté des transactions et à l’intérêt des consommateurs », Google a été contraint de déréférencer tout Wish.com de son moteur et sa boutique Play Store.

Google encourait une amende d’un montant de 1,25 million d’euros, outre plusieurs peines complémentaires : « l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales », et « l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».