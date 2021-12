Deux nouveaux satellites Galileo en orbite, à la croisée des générations

Depuis hier, les 27e et 28e satellites de la constellation Galileo sont en orbite autour de la Terre, rejoignant les 26 déjà en place… mais dont 22 seulement sont opérationnels. Ensemble, ils « fournissent un service de positionnement, de navigation et de synchronisation horaire à plus de 2,3 milliards d’usagers dans le monde entier ».

Les premiers satellites ont pour rappel été envoyés il y a plus de dix ans, mais le gros des troupes a été mis en orbite entre 2015 et 2018. Après trois ans d‘attente, le vol d’hier était le 11e lancement pour Galileo, qui a commencé à fournir ses services initiaux en 2016. « Ces nouveaux satellites augmentent la robustesse de la constellation, afin de mieux garantir le service fourni », explique l’ESA, qui indique que ce sont les premiers du « troisième lot ».

Galileo : 10 ans déjà et 11e lancements