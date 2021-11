Arbitrage Tapie-CL : condamné en appel, Stéphane Richard ne sera plus PDG d’Orange

Cette décision interviendra au plus tard le 31 janvier 2022. C’est la conséquence de la condamnation du PDG par la cour d’appel de Paris dans l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais. Le groupe cherche sa nouvelle gouvernance.

Le verdict est tombé hier : Stéphane Richard est condamné à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, explique France Info.

Départ au plus tard le 31 janvier 2022

Dans la foulée, le conseil d’administration d’Orange se réunissait hier soir et a publié un communiqué succinct : il prend « acte de la décision de Stéphane Richard de remettre son mandat de Président Directeur Général à sa disposition. Le Conseil a accepté son départ. Celui-ci sera effectif à compter de la mise en place d’une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 2022 ». En attendant, il reste donc PDG.

Sur Twitter, Stéphane Richard se contente d’un message laconique : « À toutes mes chères équipes d’Orange, qui m’ont témoigné aujourd’hui leur soutien et leur affection, je veux dire ma profonde gratitude, et la fierté que j’ai éprouvée tout au long de ces onze années à être leur capitaine, dans les bons et les mauvais jours ».