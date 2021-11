GWTC-3 : ce que contient le catalogue des 90 détections d’ondes gravitationnelles

La collaboration LIGO-Virgo-KAGRA a mis en ligne son Gravitational-Wave Transient Catalog répertoriant l’ensemble des détections d’ondes gravitationnelles. Elles sont de plus en plus nombreuses, parfois plusieurs événements par jour. Les instruments sont en train d’être améliorés pour le prochain « run ».

En février 2016, les laboratoires Virgo en Italie et LIGO aux États-Unis annonçaient officiellement avoir observé de manière directe des ondes gravitationnelles, une première ! Alors certes Albert Einstein avait prédit ce phénomène il y a une centaine d’années, mais on passait alors de la théorie à la pratique, ouvrant au passage de nouvelles perspectives : « c’est une nouvelle façon d’explorer l’Univers », expliquait à l'époque le CNRS.

Les détecteurs LIGO et Virgo sont rejoints par KAGRA

Les détections se sont ensuite enchainées plus ou moins rapidement, notamment grâce à l’amélioration de la précision des instruments : deux interféromètres LIGO aux États-Unis et un Virgo en Italie. Fin 2019, un troisième venait s’ajouter, le laboratoire japonais KAGRA.

Ce partenariat couvre à la fois des « recherches communes d’ondes gravitationnelles ainsi que le partage des données scientifiques pour les prochaines années ». Plus on est de fous, plus les « chances » de détection augmentent, mais aussi la précision des mesures et donc la possibilité de retracer la source de cette vague déformant de manière infime l’espace-temps.

90 détections d’ondes gravitationnelles