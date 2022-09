NVIDIA dévoile Ada Lovelace, ses GeForce RTX 4080/4090, RTX 6000 et L40 : ce qu'il faut en retenir

La GPU Technology Conference de NVIDIA est un évènement organisé deux fois par an, servant à la société à mettre en lumière ses technologies telles qu'elles sont conçues et déployées par ses équipes et ses partenaires dans de nombreux secteurs, de la conception 3D au domaine médical en passant par la robotique ou la recherche.

Bref, il s'agit principalement d'un moment consacré aux « pros », où il est surtout question de frameworks, API et kits de développement, de nouvelles cartes graphiques/réseau pour stations de travail et pour serveurs, de switchs capables de traiter plusieurs dizaines de Tb/s, de métavers et autres solutions émergentes.

H100 arrive, un nouveau Jetson Nano

Lors de la précédente édition, l'architecture Hopper avait été dévoilée. Équipant la carte H100, elle est composée de pas moins de 80 milliards de transistors gravés en 4 nm par TSMC. Elle gère DPX, dispose de HBM3 et de nouveaux accélérateurs comme le Transformer Engine qui doit réduire drastiquement le temps d'entraînement de modèles IA lourds, prenant en compte des milliards de paramètres, comme BERT, GPT-3, ou Dall-E. On apprend aujourd'hui qu'elle sera proposée dans de premiers serveurs de partenaires à compter du mois prochain.

Mais Jen Hsun Huang a également annoncé le module Jetson Orin Nano qui sera proposée à partir de 199 dollars en janvier 2023, peu après la mise en ligne du JetPack SDK 5.1, son OS Linux maison basé sur Ubuntu. Ce module dispose de 6 cœurs ARM Cortex-A78 (v8.2), d'une solution graphique à 512 ou 1 024 cœurs Ampere, de 4 à 8 Go de mémoire, avec un TDP compris entre 5 et 15 watts selon la configuration et les versions.

Elle pourra être utilisée au sein du même kit de développement que les Jetson Orin NGX/AGX annoncés en début d'année. Elle est, selon NVIDIA, jusqu'à 80 fois plus performante que l'actuelle Jetson Nano : 40 TOPS (Int 8).

Thor prend le pouvoir dans les voitures, IGX et services cloud

On a également eu droit à l'annonce d'une nouvelle plateforme Drive pour les véhicules autonomes de 2025 : Thor. Cette carte est équipée d'une puce de 77 milliards de transistors avec un GPU de prochaine génération et un CPU Grace. Elle sera capable de gérer différents systèmes (Android, Linux, QNX), en offrant une capacité de calcul globale de 2 000 TFLOPS (FP8). Une alternative à la multiplication des composants selon le constructeur.



La plateforme unifiée Drive Thor arrive dans les véhicules autonomes de 2025

Une plateforme IGX a également été évoquée pour le domaine de la robotique et du médical. Il s'agit cette fois d'une carte mère avec un module équipé d’un SoC Orin intégrant un CPU + GPU de la génération actuelle (ARM + RTX Ampere), accompagnée de nombreux connecteurs, d'une gestion distante (BMC), de ports PCIe... Une preuve de plus que le constructeur cherche à remplacer les processeurs x86 sous toutes leurs formes.

Mais NVIDIA a aussi profité de cette GTC de fin 2022 pour annoncer que la société entrait elle aussi dans l'ère des services. Ainsi, après son GeForce Now commercialisé auprès des joueurs, Omniverse est proposé en SaaS dans une version « Cloud », tout en pouvant être déployé par des partenaires. Il en sera de même pour des modèles IA LLM tels que NeMO ou sa déclinaison Bio à destination des chercheurs (calculs sur protéines, ADN, etc.). D'autres devraient suivre au fil des mois et prendre une part plus importante dans le modèle économique.

Néanmoins, ce que beaucoup retiendront de cette édition de la GTC est qu'elle a été l'évènement où ont été lancées de nouvelles GeForce RTX, ainsi que l'architecture Ada Lovelace. En effet, Jen Hsun Huang a ouvert sa conférence avec ces annonces, de nombreux détails ayant été distillés depuis. Nous devrions d'ailleurs nous entretenir avec les équipes du constructeur pour répondre à nos questions d'ici la mise en vente des premières cartes. Mais nous avions assez de matière pour un premier article condensant les informations importantes.

Ada Lovelace, nouvelle architecture des GeForce