NVIDIA lance sa GeForce RTX 3090 Ti à 40 TFLOPS, pour 2 249 euros

Comme prévu, NVIDIA dévoile sa GeForce RTX 3090 Ti. Une carte qui aura pris du retard sur son planning initial puisque le constructeur avait indiqué au CES qu'elle devait être lancée fin janvier. Elle est disponible dès aujourd'hui, en Founders Edition et via les partenaires, à partir de 2 249 euros.

Fin 2020, l'architecture Ampere était lancée et avec elle les GeForce RTX de série 3000. Le modèle le plus haut de gamme de l'époque, qui l'est resté depuis, était la RTX 3090 avec ses 36 TFLOPS et 24 Go de GDDR6X. Un gros bébé occupant pas moins de trois emplacements PCIe et nécessitant 350 watts d'alimentation.

Mais depuis quelques mois, des déclinaisons « Ti » des principaux modèles ont été mises sur le marché. Fin 2021 on attendait de voir si cela concernerait aussi la RTX 3090. Le doute a plané jusqu'au CES où ce modèle a été officialisé. NVIDIA n'avait à l'époque pas donné de détails sur ce modèle amélioré ni de date de disponibilité.

On était depuis dans l'expectative. Finalement, c'est aujourd'hui que la carte est annoncée et mise sur le marché. Elle dispose toujours de 7 Graphics Processing Clusters (GPC), mais passe à 84 Streaming Multiprocessors (SM) et moitié moins de Texture Processing Clusters (TPC), soit 10 752 CUDA Cores et 40 TFLOPS.