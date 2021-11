Extension du domaine du fichage (policier) génétique

En réponse à sa condamnation par la CEDH, la France baisse les durées de conservation de son fichier génétique. A contrario, elle élargit le cadre des recherches « en parentèle » aux frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces. Un « changement d'échelle significatif concernant des personnes à l'encontre desquelles ne pèse aucune suspicion », déplore la CNIL.

Fin septembre, nous révélions que près de 10 % de la population française de plus de 20 ans était dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). En incluant les personnes indirectement identifiables (pères, mères, enfants) via les recherches « en parentèle », cela représente plus du tiers de la population française.

Nous y rappelions que 75 % des personnes y sont comme simples « mises en causes », et figurent toujours comme « suspectes », même si elles n'ont jamais depuis été condamnées pour ce qui leur avait alors valu d'être fichées.

Les durées de conservation des données peuvent aller de 25 à 40 ans, sans vraiment prendre en considération la gravité des infractions. Ce qui avait entraîné en 2017 la Cour européenne des droits de l'homme à condamner la France pour le régime actuel de conservation des profils ADN, faisant écho à des critiques formulées par le Conseil constitutionnel de... 2010. Le projet de décret censé remédier à ces problèmes était d'autant plus attendu que, saisie par le ministère de l'Intérieur d'une demande d'avis, la CNIL avait délibéré à ce sujet le 7 janvier 2021.

Fin octobre, paraissait enfin au Journal officiel ce décret « modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques ». Sa notice explicative est plutôt laconique :

« Il précise les finalités du FNAEG, les catégories de données pouvant être enregistrées ainsi que les mises en relation avec d'autres traitements. Il tire également les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme en modulant les durées de conservation des données en fonction notamment de la nature des infractions concernées et en prévoyant un dispositif d'effacement anticipé des données inscrites dans le traitement pour les personnes condamnées. »

Son analyse fut cela dit particulièrement ardue : d’un, la délibération de la CNIL ne se réfère qu'au seul projet de décret. De deux, ce projet n'a pas été rendu public. Et de trois, le décret publié au JO ne précise pas ce qu'il a retenu de l'avis de la CNIL, ou écarté. Nous avions d'ailleurs récemment déploré cette absence de lisibilité, qui ne peut que nuire au débat démocratique ainsi qu'à la crédibilité de nos institutions, faute de transparence sur ce qu'elles font, ou non, et ce à quoi elles servent, ou pas.

30 Au final, on en arrive à une telle absence de lisibilité que ce qui ressort, ce qui reste, c'est une vision caricaturale & biaisée en mode :

. le gvt nous enfume

. la CNIL ne sert à rien

... alors que ben non en fait, le monde n'est pas en N/B#NousSachons#FacePalm — jean marc manach (@manhack) September 5, 2021

Depuis la refonte de la loi informatique et libertés en 2004, les avis de la CNIL ne sont plus, en effet, que « consultatifs », et les journalistes qui tentent de comprendre en quelle mesure ils sont pris en considération par le gouvernement doivent apprendre à lire entre les lignes pour espérer pouvoir se le figurer... ou pas.

Il est ainsi extrêmement rare de pouvoir lire des articles et analyses comparant les préconisations de la CNIL aux décisions finales du gouvernement. Ce que nous avons donc tenté de faire avec le FNAEG, en comparant ce que préconisait la CNIL dans son avis avec ce qu'a finalement publié le gouvernement dans son décret.

Mais en étant dans l'impossibilité de pouvoir le vérifier à l’aide des seuls documents publiés, faute d'accès immédiat au projet initial de décret, ou d'explication gouvernementale.

Un fichier d'une ampleur très conséquente