Cloud-init : à la découverte du standard de la post-installation sous Linux

Lorsque vous installez un serveur sous Linux vous avez tendance à répéter toujours les mêmes actions ? Vous cherchez à déployer une infrastructure de manière automatisée ? Il existe de nombreux outils open source et très complets pour cela. On commence aujourd'hui par Cloud-init .

« Fais une chose une fois. Fais une chose deux fois, automatise-la », une citation qui est un peu le mantra de tout bidouilleur en herbe, au cœur de l'informatique moderne. C'est le plus souvent pour la mettre en application que l'on se met à la programmation en créant tout d'abord de petits scripts, mais cela peut aller beaucoup plus loin.

Du preseed à l'Infrastructure-as-code

C'est notamment le cas pour les serveurs et l'hébergement. Au départ, on avait tendance à automatiser la configuration d'une distribution Linux ou de Windows à la main, d'utiliser PXE pour le déploiement sur des machines « bare metal ». Puis des solutions (utiles mais complexes) sont nées il y a une dizaine d'années comme Chef, Puppet ou Tinkerbell pour organiser tout cela. Mais désormais, le cloud est à portée de main.

Et avec lui des instances qui coûtent quelques portions de centime de l'heure, sans parler des hyperviseurs tels que Proxmox VE que l'on peut utiliser sur un serveur local, dans son « Home Lab ». N'importe qui peut facilement lancer un serveur prêt à l'emploi en quelques secondes et l'utiliser chez différents fournisseurs de services (CSP).

Pour les utilisateurs, le besoin d'automatisation s'est donc déporté et il a fallu mettre en place des solutions pour unifier la configuration ou la mise en place d'infrastructures complètes, parfois en « multi-cloud ».

On est désormais entré dans l'ère des API, où une requête HTTPS permet de lancer un serveur. De Cloud-init qui permet de gérer la post-installation. D'Ansible ou de Terraform pour aller un peu plus loin. Sans parler de la gestion des services sous la forme de conteneurs, avec des déploiements via Kubernetes (K8s).

Après plusieurs mois à « jouer » avec tout cela, nous ouvrons aujourd'hui un dossier dans lequel nous évoquerons ces différentes solutions, ce qu'elles permettent et leurs limites. Et la manière dont elles permettent à ceux qui gèrent des infrastructures de ne plus forcément dépendre d'un fournisseur de service en particulier.

Une manière d'améliorer sa résilience lorsque de grosses pannes surviennent et de limiter sa dépendance technologique. Un sujet que nous explorons dans notre magazine #3, actuellement en cours de financement.

Qu'est-ce que Cloud-init ?