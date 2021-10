Courrier et colis : l’Arcep dresse un bilan du secteur suite à la crise sanitaire

L’Arcep n'est pas que le régulateur des télécoms. Elle a également chargée « des postes et de la distribution de la presse », notamment pour les questions tarifaires. Elle vient de publier son observatoire et, sans surprise, la tendance générale est à la baisse, sauf sur la livraison de colis. Avec quelques surprises.

L’année 2020 a été marquée par de profonds (et très probablement durables) changements dans nos habitudes. La Covid-19 a entrainé des confinements plus ou moins stricts de la population un peu partout dans le monde ces 18 derniers mois. Les usages sur le fixe et le mobile ont explosé, il en est de même dans la distribution des colis.

9,5 milliards de lettres, colis et presse, en forte baisse…

Une tendance qui suit la montée en puissance des commandes en ligne pendant les différentes phases de confinement. La question pour l'Arcep était de savoir dans quelle mesure exactement, avec quel impact concret, mais aussi ce qu’il en est des autres secteurs de la distribution du courrier (lettres, presse, etc.).

Dans la synthèse de son observatoire, le régulateur dresse les grandes lignes : « En 2020, les services postaux représentent 9,5 milliards d’objets adressés en France et à l’étranger (plis, colis, presse par circuit postal) ». Il y avait pour rappel 11,2 milliards d’envois en 2019 et plus de 12,6 milliards en 2016.

Depuis 12 ans, le marché des envois de correspondance – c’est-à-dire les lettres, mais pas les colis et la presse – se contracte en France. 2020 ne déroge pas à la règle, avec une accentuation du phénomène :

« Après un recul modéré entre 2008 et 2012 (-3 à -4 % par an) et une contraction plus soutenue entre 2013 et 2019 (-6,5 % par an en moyenne), le volume de plis distribués en France (7 milliards en 2020) enregistre une chute sans précédent, de près de -20 % en un an, soit un nombre d’objets inférieur de 1,7 milliard par rapport à l’année 2019 ».

…mais des revenus quasiment stables