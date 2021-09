Le volet numérique du programme EELV pour la présidentielle

Yannick Jadot (27,70 %) et Sandrine Rousseau (25,14 %) ont été les deux finalistes du premier tour des élections du groupe. Le second tour de la primaire sera organisé entre le samedi 25 et le mardi 28 septembre. Celle ou celui qui l’emportera représentera les EELV aux présidentielles de 2022, pour y porter le programme interne.

Le volet numérique est parfois réduit à la plus simple expression lorsque le groupe promet de développer « le numérique à l’hôpital », sans plus de précision. Autre vague promesse : lutter contre la fracture numérique, en créant une « garantie de service public universelle », avec « des observatoires citoyens de la qualité du service public rassembleront usager.es, agents publics, élu.es, pour identifier les réussites et difficultés et co-construire les améliorations ».

Les plateformes

Sur les plateformes, les mots se font plus précis avec notamment un volet relatif au droit du travail. « Nous sommes entrés dans une période de profondes mutations du travail, marquées par la croissance de l’économie et des plateformes numériques, par les évolutions technologiques ou le développement du télétravail accéléré par la pandémie de la Covid-19 ».

Pour lutter contre l’ubérisation, EELV veut favoriser « le développement des plateformes coopératives d’activité et d’emploi (CAE) ». L’enjeu ? « Sécuriser les nouveaux travailleurs du numérique, tout en encourageant les investisseurs et les collectivités locales à investir dans ces plateformes coopératives ».

À cette fin, elle promet de créer une « une autorité de contrôle des algorithmes qui portera une attention particulière à la transparence sur le fonctionnement des algorithmes des plateformes numériques ». Sachant que le Digital Services Act prévoit justement d’imposer « la transparence des systèmes de recommandation et choix des utilisateurs pour l’accès à l’information », du moins pour les très grandes plateformes, avec des clés de régulation qui devraient être confiées au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’instar de ce que prévoit la prétranscription du texte dans le cadre de la loi Séparatisme.

Autre promesse, « nous requalifierons les travailleurs des plateformes en ligne en salarié.es » expose le groupe, inscrivant en dur dans un futur texte ce qui a déjà été consacré par la jurisprudence à la Cour de cassation.

Fiscalité du reconditionné

Sur le volet fiscal, une TVA à taux ultra réduit sera instaurée pour « rendre plus accessibles les produits les plus vertueux climatiquement et au contraire pénaliser ceux qui le sont le moins ». À supposer que la mesure soit conforme au droit européen, cela concernerait « les produits locaux, bio, bons pour la santé et l’environnement ou essentiels ».

Inversement, ceux « dont les modalités et conditions de fabrication, les usages, la consommation énergétique, l'obsolescence, la pollution qu’ils génèrent ne sont acceptables ni pour les personnes ni pour l’environnement » seraient lestés d’un taux plus élevé.

Éducation : au revoir ParcourSup