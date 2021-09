Les desideratas des marchands de vidéoprotection

Créée en 2004 à l’initiative de « professionnels du secteur public et privé afin de rencontrer les élus locaux », l'association nationale des villes vidéosurveillées (AN2V) voulait « répondre à un besoin de mutualisation des expériences dans le domaine des technologies de sûreté ».

Depuis, la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2) de Michèle Alliot-Marie et Brice Hortefeux a imposé, en 2011, le terme de « vidéoprotection » pour désigner les systèmes installés sur la voie publique, la vidéosurveillance étant quant à elle cantonnée aux seuls lieux non ouverts au public.

Cette même année 2011, l'AN2V s'était donc rebaptisée association nationale de la vidéoprotection. En 2012, son fondateur, Dominique Legrand, se défendait d'être perçu comme un lobbyiste :

« Nous ne sommes pas là pour vendre des caméras mais pour que, s’il y a vidéoprotection, elle soit faite dans les règles de l’art et avec efficacité. C’est une technologie complexe, voire coûteuse, il faut expliquer au citoyen en permanence ce qu’on fait et ce qu’on ne fait pas. Les dérives effectivement peuvent être rapides, il faut être vigilant et nous sommes là pour ça. »

L'industrie de la vidéoprotection s'est depuis banalisée, au point qu'environ un tiers des articles de presse qui lui sont consacrés concernent désormais l'installation de caméras (ou leur montée en puissance) dans des communes ou des villages.

Les désidératas de l'AN2V sont donc a priori d'autant plus révélateurs des besoins exprimés par les clients potentiels de tels systèmes, mais donc aussi des problèmes auxquels sont confrontés les PME et industriels du secteur. Et ce, d'autant plus que ces technologies vont aujourd'hui bien au-delà des seules caméras vidéo.

D'où l'intérêt de se pencher sur la contribution de l'association, qui figure dans l'annexe de 348 pages du rapport de la « mission relative aux nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité » confiée par le Premier ministre au député de Loire (LREM) et spécialiste du numérique Jean-Michel Mis, qu'il vient de rendre public.

Les professionnels concernés méconnaissent le régime juridique