AMD dévoile sept processeurs de 99 à 449 dollars, le 5800X3D disponible le 20 avril

Cela fait quelques mois maintenant qu'Intel a mis sur le marché ses processeurs Core de 12e génération pour PC de bureau (Alder Lake-S), auxquels AMD n'avait rien à opposer ou presque à moins de 300 euros. Le constructeur en a pris conscience et annonce aujourd'hui de nouveaux modèles, Zen 2 et Zen 3.

Lors de la mise sur le marché de ses Ryzen 5000, gravés en 7 nm et utilisant une architecture Zen 3, AMD avait fait le choix d'un nombre réduit de modèle, se focalisant surtout sur le haut de gamme. Zen 2 et les APU continuait d'occuper le terrain des solutions abordables, le temps que les stocks se vident.

Mais voilà, depuis les stocks se sont vidés et nous n'avions plus grand chose à nous mettre sous la dent à moins de 300 euros, laissant le champ libre à Intel, ses Celeron, Pentium et autres Core i3. Une situation qui commençait à faire jaser. AMD indique ainsi que six nouveaux processeurs seront lancés le 4 avril :