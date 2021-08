Windows 11 : Microsoft attaque le renouvellement des applications internes

Microsoft a déployé hier une nouvelle build de Windows 11 dans les canaux Dev et Beta. Rien d’époustouflant, surtout des corrections de bugs. L’éditeur commence en revanche à renouveler certaines applications intégrées. La première fournée comprend Calculatrice, Captures d’écran, Courrier et Calendrier.

Ce n’est plus la peine d’attendre des changements profonds dans Windows 11 d’ici sa finalisation, qui devrait intervenir dans les deux mois. On le voit très bien dans les builds sortant depuis des semaines, l’essentiel du travail se fait sur les corrections, finitions et autres préparatifs de sortie. Signe qui ne trompe pas, les builds distribuées dans les canaux Dev et Beta sont strictement les mêmes.

Traduction, la branche Beta va s’avancer doucement vers la version finale, tandis que la branche Dev suit le même chemin tant que Microsoft n’introduit pas de changements plus profonds. Ils engendreront alors un nouveau cycle de développement, débouchant sur la première évolution notable du système. L’entreprise en prévoit une par an, contrairement au rythme semestriel actuel pour Windows 10.

La nouveauté la plus marquante de cette build – estampillée 22000.132 – est la généralisation de la version intégrée de Teams à l’ensemble des testeurs. Tout le monde y a donc accès et pourra tester les capacités de l’application, que nous avons pour rappel récemment passée en revue.

Parallèlement, Microsoft renouvelle des applications intégrées à Windows, ne serait-ce que pour leur donner un « look & feel » en phase avec le nouveau système. Dans cette build, Calculatrice, Captures d’écran, Courrier et Calendrier passent à la moulinette, avec des apports plus ou moins importants, essentiellement esthétiques.

Si vous testez actuellement Windows 11, que vous avez installé la build d’hier soir mais que vous ne voyez pas ces nouvelles applications (ou uniquement certaines), c’est normal. Microsoft les déploie progressivement à travers le Store. Elles finiront toutes par arriver, un peu de patience donc. D’autant qu'elles ne bousculeront pas votre vie.

Une Calculatrice modernisée et réécrite en C#