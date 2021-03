Avec FLoC, Google propose la fin du pistage individuel, mais pas du ciblage

Avec l'importance prise par la question du respect de la vie privée ces dernières années, ceux qui se sont gavés de nos données sont montrés du doigt, les lois et pratiques pour protéger les consommateurs renforcées. Et alors que le marché publicitaire peine à s'adapter, Google se pose en acteur responsable. Vraiment ?

Ce 31 mars, la CNIL mettra fin à une énième période de tolérance vis-à-vis des acteurs ayant mis des années à s'adapter aux règles françaises en matière de respect du consentement dans la collecte de données personnelles. Puis d'application du RGPD européen, voté en 2016 et entré en vigueur en 2018. « Pas trop tôt », diront certains.

Face à cette problématique, sur le devant de la scène depuis les révélations d'Edward Snowden ou du scandale Cambridge Analytica, les différents acteurs ont réagi de manière différente. Apple a par exemple opté pour un vaste plan d'évolution de ses produits et de communication autour d'une approche protectrice de l'utilisateur, de son Intelligent Tracking Protection aux évolutions d'iOS comme le récent Private Click Measurement.

Au point de se mettre à dos l'industrie publicitaire en général et Facebook en particulier.

Votre vie privée n'est pas leur priorité

Le secteur publicitaire et les éditeurs de sites ont pour leur part toujours eu du mal à s'adapter, préférant continuer de ne pas se conformer à la loi afin de garder l'avantage concurrentiel que cela leur procure. Mais aussi en espérant qu'au bout du compte, ils arriveraient à retourner la situation, à obtenir des arbitrages en leur faveur.

Comme l'acceptation de « dark pattern » en matière de récolte de consentement, ou du chantage au consentement à la faveur de la montée en puissance des offres payantes : « vos données, ou il faut payer ». Et continuer de faire comme si la publicité sans pistage n'avait jamais existé. Comme si le tout pistage ne s'était justement pas développé grâce au non-respect de la loi par une part importante des acteurs du marché pendant de longues années.

Mais peu à peu, et face à la pression enfin active de la CNIL, on voit ainsi les choses changer, parfois à la marge, mais dans le bon sens. Certains se parent ainsi de toutes les vertus évoquant la passion qu'ils ont désormais pour le respect de votre vie privée, ce qui tient parfois du « privacy washing » si l'on y regarde de plus près. D'autres s'adaptent, allant jusqu'à détourner des mécaniques comme le DNS pour être sûrs de vous pister.

Google et le respect de la vie privée, c'est compliqué

Puis il y a Google, à l'attitude toujours ambigüe. Géant de la publicité et de la collecte de données, il multiplie les initiatives soufflant le chaud et le froid ces dernières années. Avec Chrome, il propose par exemple le seul navigateur, largement majoritaire un peu partout dans le monde, ne proposant que très peu de fonctionnalités permettant de limiter le pistage en ligne et l'affichage excessif de publicité. Pourquoi se tirer une balle dans le pied ?

Mais à l'inverse, la société communique à l'envi sur les évolutions d'Android en matière de vie privée, l'OS étant sous le coup d'une concurrence active d'Apple et sous la pression de ses partenaires. On a aussi régulièrement droit à des billets de blog vantant des initiatives de renforcement des fonctionnalités de réduction de collecte des données ici ou là, même si nombre des produits maison continuent à favoriser la collecte par leur fonctionnement.

Il en est de même pour la Privacy Sandbox de Chrome ou la confidentialité différentielle, un principe qui a fait l'objet de nombreuses recherches ces dernières années, qui vise à permettre une collecte de données, tout en préservant la vie privée des utilisateurs. Elle est par exemple utilisée dans la saisie prédictive d'Android.

Aujourd'hui, Google annonce vouloir tracer la voie vers un web « privacy-first » avec de nouveaux engagements. Une déclaration qui concerne en réalité la mise en place de nouveaux outils et qui ne fait pas l'unanimité.

Qu'a annoncé Google ?