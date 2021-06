L’Agence spatiale européenne veut un « indicateur de durabilité spatiale »

Depuis le début de la conquête spatiale, les humains ont laissé des débris dans l’espace. On y trouve les étages de fusées qui ne retombent pas sur Terre (ou plus exactement brulés dans l’atmosphère) et les satellites hors d’usage, mais également des restes de collisions et d’explosions en tout genre.

Les débris sont une « menace » pour notre avenir

Le problème est que chaque débris (même de petite taille), lancé à plusieurs dizaines de milliers de km/h, peut devenir une redoutable menace pour les autres satellites. Pour rappel, un fragment de quelques millièmes de millimètre de diamètre seulement a causé un impact sur une des vitres de la Station spatiale internationale.

Un autre risque, mis en avant par le film Gravity, est connu sous le nom de syndrome de Kessler. Il prévoit qu’au-delà d’une certaine densité de débris dans l’espace, une réaction en chaîne se lance : plus de débris, donc plus de collisions, donc plus de débris, etc. Le risque de cette boucle sans fin serait alors d’avoir une orbite basse complètement bouchée et inaccessible.

N’allez pas croire que ce danger est récent : le premier évitement d’un débris spatial a eu lieu il y a 30 ans (en 1991) avec la navette spatiale Discovery de la NASA. En 2020, la seule Agence spatiale européenne – qui dispose d’un nombre limité de satellites – a dû effectuer pas moins de 20 manœuvres d’évitement. La situation ne s’améliore pas avec le temps, bien au contraire.

Pour marquer les esprits, l’ESA n’y va pas par quatre chemins : ce problème de débris « menace notre avenir dans l’espace ». Il y a certes des projets de nettoyeur/camion poubelle de l’espace, mais rien de probant à grande échelle pour le moment. L’Agence voudrait changer les mentalités et présente un indicateur de durabilité – Space Sustainability Rating ou SSR en anglais –, « en cours de développement ».

La « dépendance de l’humanité » à l’espace