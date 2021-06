L’OTAN face au « défi » des cybermenaces et guerres de l’espace

Lors de son dernier Conseil de l’Atlantique Nord, les pays membres de l’OTAN ont réaffirmé leur unité, notamment sur les domaines cyber et spatial. Dans les deux cas, certains actes graves pourraient être assimilés à une « guerre », avec des ripostes en conséquence.

L’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord – largement plus connue sous son acronyme OTAN – regroupe une trentaine de pays. Elle définit son objectif ainsi : « garantir la liberté et la sécurité de ses membres par des moyens politiques et militaires ».

Dans le second cas, l’Organisation affirme qu’elle est en premier lieu « attachée à la résolution pacifique des différends », mais si les efforts diplomatiques échouent « elle dispose de la puissance militaire nécessaire pour entreprendre des opérations de gestion de crise ». Elle précise être fermement attachée au principe inscrit dans l’article 5 du traité de Washington : « une attaque contre un Allié est considérée comme une attaque contre nous tous ». Il a été invoqué pour la première fois le 12 septembre 2001, au lendemain des attentats.

Cette semaine, s’est tenue à Bruxelles une réunion du Conseil de l’Atlantique Nord, le principal organe de décision politique à l'OTAN, réunissant chefs d'État et de gouvernement des 30 pays de l’Alliance. Dans un communiqué commun, ils réaffirment « [leur] unité, [leur] solidarité et [leur] cohésion », tout en voulant « ouvrir un nouveau chapitre des relations transatlantiques ». Ils se sont aussi prononcés sur la cybersécurité et les « attaques » en lien avec l’espace.

Des actes de cybermalveillance « équivalant à une attaque armée »