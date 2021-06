La science aux limites de l‘éthique, Zuckerberg et Musk en prennent pour leur grade

Dans le principe de précaution, on retrouve des notions éthiques, la recherche pouvant avoir des « conséquences très importantes » sur nos vies, voire devenir « terrifiante car comportant des dangers d’une police de la pensée ». Le CNRS donne quelques exemples, avec de bonnes idées… et de moins bonnes.

Le long rapport du Comité d’éthique du CNRS (COMETS) sur le principe de précaution se penche sur un sujet ô combien d’actualité, et parfaitement dans ses cordes : « les limites éthiques aux pratiques de la recherche », notamment en lien avec l’utilisation de l’intelligence artificielle.

La frontière est parfois mince… d’autant que l’éthique se mélange avec le thème du précédent article : les infox. Un exemple récent avec les laboratoires ultra-sécurisés dits P4 : « les risques de contamination des travailleurs et de propagation dans la collectivité sont rendus aussi faibles que possible »… mais « sans qu’on puisse affirmer qu’ils soient totalement nuls », reconnait le rapport. Une manière de rappeler que le risque zéro n’existe pas.

Dans l’actualité, la pandémie de Covid-19 a réuni tous les ingrédients – éthique, recherche, principe de précaution et fake news – avec l’Institut de virologie de Wuhan (classé P4), qui a pour rappel été développé avec la France, avant de se retirer du projet. Jusque-là rien d’exceptionnel, c’est factuel.

Mais, suivant la manière de présenter les choses, on peut ajouter que c’est de cette région qu’est parti le virus SARS-CoV-2 en faisant plus ou moins insidieusement le lien entre les deux.

L’avis de COMETS explique que si le laboratoire a bien été mis en cause par certains dans l'émergence de la pandémie, il a finalement été « disculpé » par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Une porte-parole a en effet affirmé que « toutes les preuves disponibles suggèrent que le virus a une origine animale et qu'il n'est pas le résultat d'une construction ou d'une manipulation, dans un laboratoire ou ailleurs ».

Depuis, c’est un peu le jeu du chat et de la souris entre les rumeurs d’un côté et les démentis de l’autre. Derniers faits en date, Joe Biden qui demande aux services de renseignements de « redoubler d'efforts » pour expliquer les origines de la Covid-19 et la directrice d'un des laboratoires de Wuhan qui se demande dans le New York Times « comment diable […] apporter des preuves de quelque chose dont il n'y a aucune preuve ? ».

L’OMS n’a pour le moment pas changé d’avis.

Notre dossier sur le principe de précaution :

Quand la science arrive aux limites de l‘éthique