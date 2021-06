Géants du Net : un état des lieux « des causes et des conséquences » de leur prépondérance

La France et l’Europe n‘ont pas de géant du numérique à opposer aux plateformes américaines et chinoises. Le Vieux continent a des idées et met en place des outils de régulation pour essayer de nager dans ces eaux troubles, mais peine à se distinguer. Un rapport parlementaire fait le point de la situation.

Deux députés – Alain David et Marion Lenne – ont récemment publié un rapport d'information de 189 pages qui signe la « conclusion des travaux d'une mission d'information sur les géants du numérique ». En introduction, ils font deux constats… qui ne surprendront personne : « l’omniprésence du numérique dans le monde contemporain et de la présence incontournable dans ce paysage de quelques entreprises, dont aucune n’est européenne ».

GAFAM à gauche, BATHX à droite, l’Europe au centre

Les députés commencent par rappeler quelques bases et définitions. Les géants américains souvent désignés par les acronymes « GAFA » ou « GAFAM » (pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), tandis qu’on parle des « BATX » ou « BATHX » dans le cas des chinois (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et Xiaomi).

Ce ne sont pas les seules entreprises dont il est question aujourd’hui. Il y a aussi les NATU (Netflix, AirBnb, Tesla et Uber), des sociétés américaines apparues (ou ayant pris leur envol) pour la plupart après les GAFAM. Afin de simplifier les choses et de ratisser large, nous parlerons généralement de plateformes ou de géants du Net.

Le rapport analyse de manière détaillée la naissance de ces entreprises américaines et chinoises, le retard accumulé par l’Europe (qui n’a rien de nouveau) et la position de la France dans ce manège mondial. Commençons ce dossier par un tour d’horizon de la situation et les 26 propositions faites dans le rapport.

Prodigieux outils… et sources potentielles de surveillance