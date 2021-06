Abus de position dominante : l’Autorité de la concurrence sanctionne Google de 220 millions d’euros

L’Autorité de la concurrence rappelle qu’elle avait été saisie de ce dossier par News Corp, le groupe Rossel La Voix et Le Figaro, mais ce dernier s’est finalement désisté en novembre 2020. Elle rend donc aujourd’hui sa décision et sanctionne Google « à hauteur de 220 millions d’euros, pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites web et d’applications mobiles ».

L’intégralité de la décision de l’Autorité de la concurrence est disponible par ici (118 pages).

Traitement préférentiel des solutions maison

Dans son argumentaire, l’Autorité explique que « Google a accordé un traitement préférentiel à ses technologies propriétaires proposées sous la marque Google Ad Manager, à la fois en ce qui concerne le fonctionnement du serveur publicitaire DFP (qui permet aux éditeurs de sites et applications de vendre leurs espaces publicitaires), et de sa plateforme de mise en vente SSP AdX (qui organise les processus d’enchères permettant aux éditeurs de vendre leurs "impressions" ou inventaires publicitaires aux annonceurs) ».

L’AdlC juge ces pratiques « particulièrement graves car elles ont pénalisé les concurrents de Google sur le marché des SSP et les éditeurs de sites et d’applications mobiles », notamment sur les groupes de presse à l’origine de la saisine. L’Autorité rappelle que lorsqu’une société est en position dominante, elle est « soumise à une responsabilité particulière, celle de ne pas porter atteinte, par un comportement étranger à la concurrence par les mérites, à une concurrence effective et non faussée ».

Google « n’a pas contesté les faits »