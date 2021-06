Le récap' des bons plans du moment, semaine 23

Pour la fin de la semaine et ce week-end, les opérteurs ont décidé de se relancer dans une guerre des prix sur la téléphonie mobile. RED by SFR a de nouveau dégainé son forfait 20 Go à 5 euros, suivi par Bouygues Telecom à 5,99 euros et par un nouveau joueur : Sosh, à 4,99 euros par mois.

Pour le reste, on vous laisse découvrir les offres du moment dans la liste ci-dessous. Pour rappel, Amazon lancera ses Prime Days les 21 et 22 juin, tandis que les soldes débuteront une semaine plus tard, le 30 juin.