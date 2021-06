Guerre des prix sur le mobile : 20 Go de 4G dès 5 euros par mois

Il y a à peine plus d’un mois, B&You et RED by SFR relançaient la guerre des prix sur les forfaits de téléphonie mobile. 20 Go de 4G étaient ainsi proposés à 5 euros par mois seulement, une offre que nous n’avions pas vue depuis des années.

RED by SFR a remis une pièce dans la machine, avec de nouveau 20 Go pour 5 euros par mois (6 Go en roaming depuis l’Union européenne et les DOM). L’opérateur propose aussi 60 Go pour 8 euros et 130 Go pour 12 euros.

Sans attendre, Bouygues Telecom a répliqué (comme il le fait à chaque fois dans ce genre de cas), mais avec un petit changement : les 20 Go sont désormais à 5,99 euros par mois, avec 12 Go de roaming, soit un euro de plus qu’en mai. Les 80 Go sont à 8,99 euros et les 140 Go à 12,99 euros par mois.