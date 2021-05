Google I/O 2021 : les nouveautés qu'il ne fallait pas rater

Pour l’édition 2021 de sa conférence I/O, Google a une nouvelle fois tiré tous azimuts : Android, objets connectés, montres, intelligence artificielle et services à gogo. Nous ne reviendrons pas sur les principales nouveautés d’Android 12, qui ont déjà fait l’objet d’un article.

Nous allons nous pencher sur tout le reste, à commencer par l’une des plus grosses annonces : la fusion de Wear OS et Tizen, fruit d’un partenariat entre Google et Samsung.

Wear OS et Tizen fusionnent pour donner Wear

C’est sans doute la plus grosse surprise de cette conférence. Google et Samsung vont faire fusionner leurs deux plateformes pour n’en avoir plus qu’une. Wear OS et Tizen vont ainsi disparaître au profit de Wear, dont les avantages sont annoncés comme nombreux.

Parmi ces apports, Google et Samsung ont cité en particulier une amélioration significative de l’autonomie, des applications se lançant jusqu’à 30 % plus vite et des animations plus fluides. Citons également une nouvelle mouture de Google Maps capable de fonctionner seule (donc sans smartphone) et un YouTube Music pouvant télécharger les titres pour une lecture hors ligne. Une capacité que pourront récupérer d’autres applications, dont Spotify qui a confirmé que son service l’utiliserait.