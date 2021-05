Décryptage de capacités « secret défense » de la DGSE

La DGSE a développé des « capacités techniques interministérielles » qu'elle partage avec la DGSI notamment, dans le cadre d'une mutualisation « discrète mais essentielle » des techniques de renseignement. Bien que relevant du « secret défense », Next INpact a pu en retracer la génèse et, en partie, la nature.

Notre enquête sur les offres d'emploi de la DGSI nous avait permis de découvrir que plusieurs de ses agents devaient « échanger avec des partenaires internationaux ou nationaux » ou encore participer aux « coopérations techniques et opérationnelles avec les partenaires » du service de renseignement intérieur.

On sait que, au-delà des partenaires étrangers de la DGSI et des « guéguerres » intestines entre les « cousins » des différents services de renseignement français, ces derniers travaillent de concert depuis des années, notamment en mutualisant certaines de leurs « capacités » et « capteurs » techniques.

Le Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale de 2008 avait ainsi expliqué qu'« au niveau opérationnel, les coopérations entre services d’un même ministère ou de ministères différents qui existent déjà seront formalisées et accrues dans de nouveaux domaines » :

« L’objectif est, pour éviter une dispersion des efforts et des ressources humaines dans un contexte budgétaire contraint, de mieux utiliser les moyens, de développer les synergies entre services sur des finalités communes et d’identifier les redondances ou les lacunes. Dans le cadre de ces coopérations, la politique d’équipement devra faire l’objet de mises en commun systématiques. »

Le Livre blanc appelait également au « renforcement des capacités techniques des services de renseignement en réponse au développement des technologies d’information et de communication, notamment Internet ».

Son glossaire définissait le terme « capacité » comme un « ensemble constitué d’hommes équipés, organisés, entraînés et employés en application d’une doctrine ». Les « capteurs (techniques...) », pour leur part, représentent les « moyens ou équipements [...] destinés à recueillir du renseignement en détectant les objets et les activités ».

Le livre blanc de 2013 appelait lui aussi à « poursuivre la mutualisation des moyens techniques d’acquisition du renseignement, principe clé pour l’équipement des services, comme elle doit veiller à la consolidation des compétences humaines qui y sont associées ».

Dès lors, « les capacités techniques de recueil et d’exploitation du renseignement seront renforcées tandis que sera systématisé le principe de mutualisation entre services des capacités d’acquisition » :

« Le développement de nos capacités de renseignement, de traitement de l’information et de sa diffusion est prioritaire pour toute la durée de la planification jusqu’en 2025. Les moyens techniques du renseignement seront renforcés, en s’appuyant notamment sur la mutualisation systématique des capacités des services.

Le principe de mutualisation des capacités rares et critiques au bénéfice de plusieurs missions [...] conduit à appliquer pour les services de renseignement une règle de mise en commun de certains de leurs moyens techniques les plus performants bénéficiant à l’ensemble des services engagés dans la sécurité nationale, sous la supervision du coordonnateur national du renseignement. »

« De façon discrète, mais essentielle »

Dans la préface du recueil d'entretiens « Les guetteurs, les patrons du renseignement répondent » d'Alain Bauer et Marie-Christine Dupuis-Danon, Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, relevait pour sa part, en 2018, que le Livre blanc de 2008 avait « un objectif, faire émerger une véritable communauté nationale du renseignement, au-delà des querelles de chapelles appartenant à un autre âge, grâce à différents instruments » :

« institution du Conseil national du renseignement et de la fonction de coordonnateur national du renseignement, en charge de la rédaction du Plan national d’orientation du renseignement ; puis, en 2010, création d’une Académie du renseignement interservices ; et, de façon discrète mais essentielle, développement de la mutualisation des programmes d’investissement technique. »

Jean-Claude Cousseran, directeur général de la Sécurité extérieure de 2000 à 2002, y expliquait que la direction technique (DT) de la DGSE avait, « bien avant mon arrivée, envisagé les étapes de sa modernisation. Celle-ci passait notamment par une considérable montée en puissance des dispositifs d'interception et des capacités de traitement qui lui étaient associées, ainsi que par la maîtrise de nouveaux développements technologiques qu'il était déjà possible d'anticiper » :

« Nous nous étions efforcés de consolider la couverture juridique protégeant certaines activités du service. Nous avions aussi engagé une réflexion sur la répartition des responsabilités entre les différents acteurs du renseignement français.

Une coopération technique existait déjà entre la DGSE et les services du ministère de l'Intérieur, même si, en parallèle, la DST [devenue, depuis, DCRI puis DGSI, ndlr] s'efforçait de renforcer ses capacités propres.

C'est dans ce contexte que nous avons commencé, dans les années 2000, à discuter des principes d'une coopération élargie et refondée sur l'idée d'une mutualisation des moyens technologiques de la DGSE, au profit des autres services français. »

Un effort maintes fois répété depuis, tant du côté de la Délégation parlementaire au renseignement (DPR) que du côté du Conseil national du renseignement qui, en janvier 2016 notamment, avait « décidé d’approfondir l’intégration de l’action intérieure et extérieure des services de renseignement qui concourent à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, aussi bien en France qu’à l’étranger », mais également de « renforcer la mutualisation des moyens dont ils disposent, tout particulièrement grâce aux lois sur le renseignement des 24 juillet et 30 novembre 2015 ».

En novembre 2018, un rapport sénatorial relevait en outre que « la DGSE s'inscrit dans la logique de mutualisation des moyens entre services de la communauté du renseignement » :

« À l'inverse de l'organisation anglo-saxonne où les capacités techniques sont portées par un service spécifique (GCHQ en Grande-Bretagne, NSA aux Etats-Unis), l'organisation française confie en grande partie cette mission à la DGSE qui travaille au profit de l'ensemble de la communauté dans le cadre de projets techniques interministériels. »

Un « dispositif technique »