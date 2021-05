Ce que révèlent les offres d'emploi de la DGSI

La direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a récemment publié plus de 250 offres d'emploi. Elles révèlent la montée en puissance des divers métiers liés à la cybersécurité, à la surveillance des télécommunications, la « cyber-infiltration » ou encore « la mise en oeuvre d'anonymisation via les crypto-monnaies », notamment.

La DGSI recrute ainsi « un(e) ingénieur(e) polyvalent(e) orienté(e) développement opérationnel et sécurité ». Postée il y a 15 jours, l'annonce a déjà été vue plus de 200 fois, et reçu plus de 15 candidatures sur LinkedIn, où le service de contre-espionnage et de renseignement dénombre plus de 50 000 abonnés.

Sa mission ? Développer et adapter des « dispositifs de captation de données informatiques », et donc des logiciels espions, visant probablement des téléphones mobiles, mais pas seulement : la DGSI attend en effet de l'ingénieur qu'il maîtrise Linux, Windows, Android, IOS, l'assembleur ARM, X86, IDA, Ghidra, SELinux, Secure boot, TrustZone ou encore l'analyse de malwares, entre autres.

Sur son profil LinkedIn, la DGSI explique recruter « plusieurs centaines d’agents par an aux statuts divers (actifs de la police nationale, contractuels, administratifs, personnels techniques et scientifiques) ». Pour autant, à l'heure où ces lignes sont écrites, ne figurent que 4 autres offres d'emploi.

Les profils ? Des ingénieurs en informatique, ou techniciens en électronique, spécialistes de l'investigation numérique, de la cryptographie, du (dé)montage de systèmes embarqués, de l'analyse de défaillances et de résolution de dysfonctionnements, de l’analyse des systèmes et du fonctionnement de leur firmware, de la recherche de vulnérabilités et des moyens de les exploiter, notamment.

La DGSI précise en effet que « les profils présentant un ou plusieurs des compétences suivantes seront particulièrement appréciés :

connaissances des méthodes d’extraction de firmwares et les mécanismes de protection associés,

maîtrise des techniques de corruption mémoire et les contre-mesures associées,

maîtrise des techniques d’analyse statique et dynamique de binaire ainsi que les méthodes de protection associées (obfuscation, anti-débogage, …). »

Mais ce n'est pas sur LinkedIn– où elle affiche plusieurs chargés de recrutement et community managers – que l'on trouve le plus d'offres d'emploi de la DGSI. Pour cela, il faut se rendre sur le portail dédié du ministère de l'Intérieur, qui y liste plusieurs centaines d'offres d'emploi. Ces dernières semaines, on y dénombrait également plus de 250 petites annonces émanant de la DGSI, dont plusieurs dizaines relevant explicitement de la cyber ou de l'informatique. Elles en ont depuis été retirées, mais nous n'en avons pas moins compilé un petit florilège.

Implants, exploits, malwares