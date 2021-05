Les conspirationnistes font (aussi) partie de complots

Les cellules conspirationnistes sont de plus en plus surveillées par des « fact-checkers », chercheurs et ONG, mais également par les services de renseignement. Un rapport souligne qu'elles sont également instrumentalisées par des puissances étrangères, afin de semer le chaos, et d'« attaquer nos démocraties ».

La semaine passée, Compléments d'enquête diffusait un reportage « Ultradroite, la nouvelle menace ». Dans l'interview qu'il avait accordé dans la foulée, Laurent Nunez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, détaillait notamment le profil de cette « nouvelle menace », qui se surajoute aux mouvances d'extrême droite traditionnelle (à partir de 37') :

« On voit se développer une nouvelle forme d'ultra droite qui va plutôt recruter des individus qui sont peut-être plus âgés, des personnes qui ont 50-60 ans, qui sont parfois plus intégrées dans la société, plus expérimentées, et qui vont s'inscrire dans une logique de clandestinité, pour constituer des cellules clandestines, s'armer, essayer de confectionner des explosifs en vue de passer à l'action de type terroriste ou appeler à l'insurrection pour renverser un gouvernement ou des institutions qu'ils estiment illégitimes, et donc évidemment c'est très inquiétant. »

Cinq équipes « qui s'étaient organisées en groupes terroristes et qui avaient l'intention de passer à l'action » auraient ainsi été démantelées depuis 2010.

Laurent Nunez précisait en outre que « toutes les cellules complotistes qui s'organisent en clandestinité pour passer à l'action sont heureusement détectées par les services de renseignement, elles sont connues, suivies, et sont judiciairisées dès que nous le pouvons ».

Il confirmait par ailleurs que certains sites web complotistes seraient manipulés par des puissances étrangères : « des puissances étrangères peuvent évidemment être tentées – et nous savons que c'est le cas – de souffler sur les braises afin de porter atteinte à notre démocratie, et d'essayer de faire de sorte que ces mouvements prospèrent puisque tout ce qui nous divise vient nuire à nos intérêts fondamentaux, et c'est pour cela que les services de renseignement suivent ces structures ».

20 % soutiennent QAnon, 35 % croient au complot pédophile