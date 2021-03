Intégrité, méconduite et fraude scientifique : bilan et propositions du long rapport parlementaire

À l’opposé de l’intégrité, la méconduite scientifique peut prendre diverses formes et niveaux de gravité. Un rapport parlementaire (OPECST) fait le point en longueur sur ce sujet sensible, les avancés du secteur, le travail restant à accomplir, avec dix recommandations. Voici ce qu’il faut en retenir, au-delà du simple résumé.

En février 2019, Catherine Morin-Desailly – alors présidente de commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication – demandait à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST, organe d’information commun à l’Assemblée nationale et au Sénat) un point sur « les choix de politique publique à opérer » pour l’intégrité scientifique.

Quand la méconduite scientifique fait les gros titres

Cette mission ne sortait pas de nulle part, elle s’inscrivait dans le sillage des « exemples de méconduite scientifique (conflits d’intérêts, signatures abusives, falsifications, plagiat et autoplagiat) ». Des affaires de ce genre ont fait couler beaucoup d’encre dans la presse les mois précédents, pouvant « miner durablement la confiance que la société place dans ses chercheurs et plus généralement dans la science ».

On pense notamment au cas d’Anne Peyroche qui a été brièvement à la tête Centre national pour la recherche scientifique (CNRS) avant d’être remplacée par Antoine Petit. Elle avait été convoquée mi-janvier 2018 « pour un entretien destiné à l’éclairer sur des anomalies constatées dans certains de ses articles ». Dans la foulée, le CNRS annonçait une structure dédiée à l'intégrité scientifique. L’épilogue de cette affaire est arrivé début 2020, un rapport concluant « à l’existence de certaines pratiques contestables et "méconduites sérieuses " ».

Après deux ans de travaux, le député Pierre Henriet et le sénateur Pierre Ouzoulias viennent de rendre leur propre rapport sur le sujet (en version provisoire), intitulé « Promouvoir et protéger une culture partagée de l’intégrité scientifique ».

En guise de préambule, ils tiennent à mettre les points sur les « i » : ils « ont fait le choix de ne pas se limiter à épingler les mauvaises pratiques, qui ne sont qu’une illustration a contrario et réductrice de l’intégrité scientifique, alors même que l’immense majorité des chercheurs français est vertueuse ».

Valoriser les bonnes valeurs, corriger les autres

Le rapport vise « la valorisation d’une culture partagée de l’intégrité scientifique et la mise en évidence du problème systémique, inhérent au monde de la recherche, qui tend à favoriser les méconduites scientifiques ».

En cause notamment, des critères d’évaluation basés sur une « course à la publication scientifique » ; on parle parfois de « publish or perish ». Un virage amorcé par le CNRS début 2019. Il souhaitait alors « repenser l’évaluation individuelle des chercheurs et des chercheuses », notamment pour renforcer les publications en libre accès.

Il n’est pour autant pas facile de changer les mentalités et la course à la publication reste encore très présente.

Mais au fait, c’est quoi l’intégrité scientifique ?