Sécurité globale : la future loi remaniée en commission des lois au Sénat

Le projet de loi sécuritaire porté par le groupe LREM sera examiné en séance publique dans quelques jours. En commission des lois, sans surprise, l’article 24 a été réécrit sur proposition des rapporteurs Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé.

Dans sa version adoptée par les députés, la disposition visait à réprimer le fait de diffuser dans un but malveillant l’image du visage des policiers. Mesure qui avait suscité d’imposantes critiques, notamment au regard du risque d’atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d’information et de communication.

Les sénateurs ont préféré réécrire ce passage en lui préférant deux volets : le premier punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la provocation à l’identification d’un agent agissant dans le cadre d’une opération de police, dans un but malveillant. Mesure étendue au partenaire, conjoint, concubin et enfant de l’agent. Le second volet interdit de traiter les données de ces agents, hors des finalités prévues par les textes.

Le champ de l’article 24, version sénateurs, est donc beaucoup plus large : il ne se limite pas à la seule image du visage des agents. Il frappe en outre la provocation à l’identification, non plus la diffusion d’images.

Pas de guerre des images sur les réseaux sociaux